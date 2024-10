Ausflugstipps mit Kindern für die Herbstferien in der Region Koblenz

Die Herbstferien beginnen. Wer nicht in Urlaub fährt, kann auch in der Region Koblenz einiges unternehmen und erleben. Wir geben Tipps für Ausflüge im Norden von Rheinland-Pfalz.

Im Norden von Rheinland-Pfalz gibt es viele Wanderwege, die für Kinder viel Abwechslung bieten. Bei den Zwergenwegen Rengsdorf kann man zwischen drei Themenwegen auswählen: Sie führen kleine und große Wanderer über Touren zwischen 2,0 bis 4,2 km zum Ziel. Auf dem Walderlebnispfad Höhr-Grenzhausen sind auf einem etwa drei Kilometer langen Rundweg unter anderem zehn Stationen aufgebaut, die dem Besucher auf aktive und spielerische Weise die Kreisläufe der Natur näher bringen.

Der Erlebniswald Steinrausch Kempenich lässt keine Langeweile aufkommen: Bei dem 1,7 km langen Natur-Erlebnispfad ist an acht unterschiedlichen Spielstationen Action angesagt. Im Kinderheilwald Lahnstein gibt es 21 Stationen mit unterschiedlichen Herausforderungen. Beim Suchen, Laufen, Klettern, Balancieren, Werfen, bewussten Atmen, Hören, Riechen, Fühlen und Tasten werden alle Sinne angesprochen.

Viel Action gibt es im Tolli-Park bei Mayen mit Fahrgeschäften, Shows oder Wasserspielplatz. Auf dem 30.000 qm großen Gelände kommen Familien mit Kleinkindern und Kinder bis ca. 13 Jahre auf ihre Kosten. Action und Tiere: Im Wild- und Freizeitpark Klotten finden Familien beides. Es gibt jede Menge Fahr- und Spaßattraktionen für alle Altersstufen und mehr als 50 verschiedene Wildtierarten, die die Besucherinnen und Besucher ganz nah in den Natur- und Streichelgehegen erleben können.

Klassiker unter den Tierparks in der Region sind der Wildpark Bad Marienberg und der Tierpark Rheinböllen. Das Gelände in Bad Marienberg ist jederzeit zugänglich, der Eintritt ist frei. Ein vier km langer Rundweg führt durch das abwechslungsreiche Wald- und Wiesengelände. Die Anlage in Rheinböllen beherbergt mehr als 25 Tierarten - ganz kleine wie etwa Ameisen oder ganz große wie Bison. Giraffen, Antilopen, Tiger: Im Tierlebnispark Bell können große und kleine Besucher auch exotische Tiere in großen Gehegen beobachten. Sie können auch dabei sein, wenn mit Tigern, Pumas und Papageien trainiert wird.

Hoch hinaus geht es in den Kletterparks in der Region. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Hoch hinaus geht es in den Kletterparks in der Region Koblenz. Im Kletterwald Sayn können 140 Stationen aus Seilen und Hindernissen in bis zu 22 Metern Höhe erklommen werden. Ab einem Meter Körperhöhe können die kleinen im Takka-Tukka-Land klettern. Im Kletterwald Bad Marienberg gibt es mehr als 120 Kletterelemente mitten im Wald. Der "Klettermaxe" darf schon ab drei Jahren erobert werden. Wer lieber auf dem Boden bleibt und Action mit dem Fahrrad mag, kann das zum Beispiel im Bikepark Bad Ems, Bikepark Boppard oder im AhrTrailPark haben.

Auch im Herbst werden einige Feste in der Region gefeiert. Das größte ist der Lukasmarkt in Mayen. Neun Tage lang wird das Volksfest ab dem 12.10. in der Innenstadt gefeiert. Neben zahlreichen Fahrgeschäften und Buden gibt es auch einen Pferdemarkt mit Showprogramm. Und am Lukasmarkt-Mittwoch können die großen und kleinen Besucher den einzigen Schafmarkt in Rheinland-Pfalz erleben.

Die Neuwieder Markttage am 12. und 13.10. werden herbstlich kürbisreich. Rund um die Verkaufs- und Verpflegungsstände auf dem Luisenplatz sorgen zahlreiche Kürbisse für so manchen Hingucker. Aus vielen kleineren Kürbissen entsteht eine Art Skulptur, die von zwei Seiten aus betrachtet werden kann. Der Nastätter Oktobermarkt findet jedes Jahr am 4. Wochenende im Oktober statt. Los geht’s am Eröffnungsabend mit einem Fackelzug und dem Fassbieranstich. Außerdem gibt es einen großen Krammarkt und Kirmesplätze mit vielen Attraktionen.

Im Herbst ist es gut, auch wetterunabhängige Ziele zu kennen: Das Odeon-Apollo-Kino in Koblenz bietet ein Ferienprogramm an - mit Filmen für die ganze Familie. Trocken bleibt die Familie auch bei diesem Ausflug in die Vergangenheit: Die Ausstellung im Archäologischem Forschungszentrum und Museum für menschliche Verhaltensevolution macht Forschungsergebnisse erlebbar. Hier wird jeder selbst zum Archäologen: Exponate müssen entdeckt, erlebt und interpretiert werden. Deshalb darf man sie auch anfassen.

Ein Ausflug in die Antike bietet die Römerwelt Rheinbrohl mit ihrer interaktiven Ausstellung zum Leben am Limes. Am 15. und 16.10. können Kinder ihr eigenes Schild basteln. Und natürlich lohnt sich immer ein Ausflug zu den zahlreichen Burgen und Schlössern - etwa der Festung Ehrenbreitstein, der Marksburg oder der Ehrenburg.