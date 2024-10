Lust, am Wochenende etwas im Norden von RLP zu unternehmen? Hier ein paar Vorschläge - etwa das große Volksfest in Mayen oder ein Trucker- und Country-Festival im Westerwald.

Licht - und Wassershow "Klangwelle" in Bad Neuenahr

Im Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler startet am Donnerstagabend wieder die Klangwelle - und diesmal wird ein Jubiläum gefeiert: Seit zehn Jahren vereint die Open-Air-Show ihre bis zu 30 Meter hohen Wasserfontänen, die in buntes Laser-Licht getaucht zur Musik auf und abtanzen, zu einem Gesamtkunstwerk. An diesem Wochenende bis zum Sonntag und dann noch einmal am kommenden Wochenende von Donnerstag bis Sonntag.

Auch bei der Jubiläums-Klangwelle im Kurpark in Bad Neuenahr-Ahrweiler werden Licht, Musik und Wasser wieder ein faszinierendes Schauspiel bieten. Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH/Dominik Kretz

Einige Termine an den acht Vorstellungstagen sind bereits ausverkauft, für andere gibt es noch Tickets. Die Klangwelle gibt es seit 2014 in Bad Neuenahr Ahrweiler. Im vergangenen Jahr gab es mit 19.000 Gästen laut Stadt einen Besucherrekord.

Traditioneller Lukasmarkt in Mayen

In Mayen geht am Samstag wieder eines der größten Volksfeste im nördlichen Rheinland-Pfalz los: Seit dem Jahr 1405 wird der Lukasmarkt gefeiert, in diesem Jahr zum 619. Mal! Früher war vor allem der Handel wichtig, heute verwandelt sich dagegen die gesamte Innenstadt mit Fahrgeschäften, Karussells, Buden und Imbissständen in ein riesiges Volksfest. An diesem Sonntag machen auch die Einzelhändler ihre Geschäfte von 12 bis 17 Uhr auf.

Am Dienstag erwartet die Besucher ab acht Uhr wieder der traditionelle Pferdemarkt mit großem Showprogramm. Und am Mittwoch findet hier auch wieder der einzige Schafmarkt in Rheinland-Pfalz statt. Dann präsentieren verschiedene Schafzüchter ihre unterschiedlichen Rassen.

Das Schauprogramm am Lukasmarktdienstag ist wieder eines der Highlights des Pferdemarktes in diesem Jahr. Pressestelle Stadt Mayen/Uwe Stefener

An beiden Tagen gibt es auch den Krammarkt, bei dem 200 Händler ihre Stände in der Mayener Innenstadt aufbauen: Neben Obst und Blumen kann man dann etwa Gardinenstoff oder Messerschärfer und Gemüsehobel kaufen. Zum Abschluss des Lukasmarktes wird am Sonntag, den 20. Oktober, ab 20 Uhr das große Höhenfeuerwerk von der Genovevaburg abgeschossen.

Der Verkehr wird für den Lukasmarkt umgeleitet und es gibt ein Park & Ride-Angebot. Die Veranstalter erwarten bis zu 300.000 Gäste.

Country -Musik und Linedance im Westerwald

Im Westerwald steht das 2. Trucker- und Country-Festival in Enspel an. Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich der Stöffel-Park in ein Paradies für alle Fans von Riesen-Trucks, Countrymusik und Linedance. Besonderes Highlight wird das große Feuerwerk am Samstagabend sein.

Nach Angaben der Veranstalter kommen mehr als 300 Trucks in den Stöffelpark. Darunter sind auch verschiedene Showtrucks, die komplett mit bunten Bildern und Graffitis bemalt sind und zwei Renntrucks vom Nürburgring. Wer Lust hat, kann beim Bull Riding herausfinden, wie lange man sich auf einem wilden Bullen im Sattel halten könnte. Und Westernhüte und Cowboystiefel findet man auf dem Westernmarkt.

Globetrotter -Wandertage in Boppard

Für Wanderfans haben wir einen Tipp in Boppard: Die ersten Globetrotter-Wandertage bieten von Freitag bis Sonntag eine Vielzahl geführter Wanderungen, Workshops und Aktivitäten für Outdoor-Enthusiasten.

Unter dem Motto "Unser Herz schlägt draußen" gibt es Touren für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel - von entspannten Genusswanderungen bis hin zu sportlichen Herausforderungen. Auch für Kinder ist gesorgt, mit Angeboten wie Schnitzkursen und Familienwanderungen. Die Touren sind kostenpflichtig, einige sind schon ausgebucht, für andere kann man sich noch anmelden.

Der Marktplatz in Boppard dient als zentraler Treffpunkt und Basislager, von wo aus alle Touren starten. Ein besonderes Highlight ist das Meet & Greet mit Manuel Andrack am Samstagmorgen.

Kult -Kinderbücher in der Stadtgalerie Neuwied

Wer lieber drinnen was machen möchte, ist in der Stadtgalerie Mennonitenkirche in Neuwied richtig. Ab Samstag dreht sich dort eine Ausstellung um die Kult-Kinderbuchserie "Die drei ???" - und um Aiga Rasch, die Künstlerin, die die Bücher mit ihren Covers richtig berühmt gemacht hat in Deutschland.

Aiga Rasch hat die schwarz gerahmten Einbände entworfen, die zum Kennzeichen der Bücher und der Hörspiele wurden, mit denen Millionen Kinder aufgewachsen sind. Die Ausstellung zeigt hunderte Entwürfe und Zeichnungen der Künstlerin.

Modellbau -Flohmarkt in Koblenz

Am Samstag veranstaltet der Modellbauclub Koblenz seinen 8. Modellbauflohmarkt: Unter dem Motto “Von Privat für Privat” können Besucher dann von 9:30 Uhr bis 16:30 Uhr nach Modellbausätzen, Zubehör, Werkzeugen und Fachliteratur stöbern. Gewerbliche Verkäufer sind in der wehrtechnischen Studiensammlung der Bundeswehr in Koblenz nicht zugelassen. Der Eintritt kostet drei Euro und umfasst auch den Zugang zur Studiensammlung.