Special Olympics: Sportler aus Palau sind zu Gast in Neuwied

Neuwied trifft Palau

Wer die Gäste aus Palau spielen sehen will, der kann das schon vor den Special Olympics beim R(h)einchillen in Neuwied am Mittwoch, 14. Juni. Um 15:30 Uhr zeigen die Sportler ihr Können in den Goethe-Anlagen. Ab 17 Uhr beginnt die Veranstaltung mit Musik und Picknicks.