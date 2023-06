Special Olympics: Andreas Cafararo hofft auf den großen Sprung

per Mail teilen

Andreas Cafararo aus Erzingen (Kreis Waldshut) startet für Deutsche Nationalmannschaft der Schwimmer bei den Special Olympcis in Berlin - und hofft natürlich auf eine Medaille.

Mit einem weiten Sprung taucht Andreas Calfararo ins Wasser: Schwimmen mache ihn glücklich, sagt der 22-Jährige. Es ist das letzte Training bevor er nach zu den Special Olympics nach Berlin reist. Der Schwimmer aus Erzingen (Kreis Waldshut) hat es erstmals ins Kader der Deutschen Nationalmannschaft für die Special Olympics geschafft.

Eine Goldmedaille bei Olympia zu gewinnen, ist vermutlich der Traum eines jeden Sportlers. Auch die Frauen und Männer, die mit geistigen Einschränkungen leben, trainieren oft viele Jahre genau auf dieses Ziel hin. Andreas Cafararo hat eine frühkindliche Hirnschädigung. Seit er elf Jahre alt ist, schwimmt er im Team der Special Olympics Hochrhein in Erzingen. Dort fühlt er sich angenommen und wohl. Man habe sich erst kennenlernen müssen, aber jetzt kenne jeder und jede die Stärken und Schwächen des anderen. Es wird viel geredet und gelacht, sagt er.

"Ich habe Probleme beim Lernen und beim Schreiben, von ganz klein auf. Ich spiele auch Fußball in der Kreisliga. Die schätzen mich, so wie ich bin und binden mich ein."

Fürs Olympiatraining macht Andreas Cafararo mit dem Fußball aber erstmal Pause. Er war bei den Deutschen Meisterschaften für Sportler mit geistiger Behinderung der Schnellste und hat sich damit für die Nationalmannschaft qualifiziert. Er schwimmt die Langstrecke mit 100 und 200 Meter Freistil. Drei bis vier Mal die Woche geht es ins Training.

Andreas Cafararo aus Erzingen beim Training. Wenn er die Drehung am Beckenende gut hinbekommt, sind seine Chancen auf Gold ganz gut, sagt sein Trainer. SWR

"Es geht um die Anerkennung. Sie werden wahrgenommen in der Gesellschaft. Das ist das Tolle."

Andreas Cafararo hofft natürlich auf eine Gold-Medaille in Berlin. Aber das Wichtigste ist für ihn der Spaß und die Freude daran, bei einer internationalen Sportveranstaltung dabei zu sein. Wie gut seine Chancen sind, sei schwer einzuschätzen, sagt sein Trainier Bruno Schneider. Den Startsprung seines Schützlings beschreibt er als "unwahrscheinlich gut". Aber an den Wende-Drehungen müsse er noch arbeiten. Das Problem ist, dass sich der 22-Jährige aufgrund seiner Hirnschädigung komplexe Abläufe nicht gut merken kann.

Unermüdlich trainiert der Sportler für die Weltspiele. SWR

Die Special Olympics World Games beginnen am 17. Juni in Berlin. 7.000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt sind dabei. Am 18. und 19. Juni sind die Schwimmwettbewerbe, bei denen Andreas Cafararo starten wird.