Datenschützer sagt: Neue Flut-Videos könnten gezeigt werden

Dürfen die Hubschraubervideos aus der Nacht der Flutkatastrophe öffentlich gezeigt werden? Grundsätzlich ist das möglich, sagt der Datenschutzbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz.

Dieter Kugelmann geht davon aus, dass die neu aufgetauchten Videos technisch so zu bearbeiten wären, dass die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen geschützt blieben.

Der oberste Datenschützer des Landes, der die Bilder selbst noch nicht gesehen hat, sagte dem SWR, durch Verpixelung oder ähnliches sei es sicherlich möglich, dem öffentlichen Interesse Rechnung zu tragen und die Videos im Untersuchungsausschuss zu zeigen.

Derzeit prüft das Innenministerium, ob zwei Hubschraubervideos aus der Flutnacht im Untersuchungsausschuss des Landtages öffentlich gezeigt werden können. Unter Ausschluss der anwesenden Journalisten waren sie in der vergangenen Sitzung vorgeführt worden.

Die Videos entstanden um 22 Uhr am Abend der Flut und zeigen nach Angaben von Ausschussmitgliedern schwere Zerstörung und Menschen in Lebensgefahr. Nach Ansicht der Opposition bringen sie die Darstellung des Innenministers Roger Lewentz (SPD) ins Wanken, wonach am Abend der Flut die Ahr nicht als Einsatzschwerpunkt zu erkennen gewesen sei. Nach dessen Auftritt am vergangenen Freitag fordern CDU und AfD seinen Rücktritt.

Am Freitag muss der Ausschuss entscheiden, ob die Videos verpixelt gezeigt werden sollen. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit nötig.