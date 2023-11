Seit 1137 ist Marienthal geteilt. Die eine Hälfte gehört zu Dernau, die andere zu Bad Neuenahr-Ahrweiler. Heute wird der Ort wiedervereinigt.

Marienthals westlicher Teil gehörte bisher zu Dernau, der östliche Teil zur Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Seit der Gründung des Marienthaler Klosters im Jahr 1137 war das so. Die Grenze bildet der unterirdische Hubach, der die Grafschaft Saffenburg vom Erzbistum Köln trennte. So wurde das bei der Teilung festgelegt.

Der Hubach teilt Marienthal. Er verläuft unterirdisch unter der Klosterstraße. SWR

Ganz am Ende der Straße stand bis zur Ahrflut ein Haus direkt über diesem Bach, erzählt Rolf Schmitt aus Marienthal. Es wurde nach der Hochwasserkatastrophe abgerissen. "Dieses Haus hatte früher die Besonderheit, dass der Besitzer beim Frühstück in Dernau saß und beim Mittagessen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, weil der Bach genau unter seinem Haus durchlief", so Schmitt.

Unterschiedliche Postleitzahlen in Marienthal

Für die Menschen in Marienthal war das jahrhundertelang vor allem lästig, und für Fremde unverständlich. Die Bürgerinnen und Bürger im Ort haben bislang unterschiedliche Adressen, Postleitzahlen und Telefon-Vorwahlen - je nachdem, in welchem Teil sie wohnen.

Das führte dazu, dass die Einsatzkräfte manchmal gar nicht wussten, wo sie hinfahren sollten. Und so war das Chaos eigentlich programmiert.

Bei der Ahrflut im Sommer 2021wurden die Nachteile deutlich spürbar, sagt Rolf Schmitt aus Marienthal. Tausende Helferinnen und Helfer von Bundeswehr, Technischem Hilfswerk und anderen Organisationen hätten damals an ihre Einsatzorte dirigiert werden müssen.

Rolf Schmitt aus Marienthal im Kreis Ahrweiler kümmert sich seit der Ahrflut unter anderem darum, Probleme beim Wiederaufbau zu lösen. SWR

Marienthal-Ost gehörte dabei zum Einsatzabschnitt III, Marienthal-West dagegen zum Einsatzabschnitt I. "Das führte dazu, dass die Einsatzkräfte manchmal gar nicht wussten, wo sie hinfahren sollten. Und so war das Chaos eigentlich programmiert", erinnert sich Rolf Schmitt.

Teilung von Marienthal machte Nahwärmenetz schwieriger

Auch später habe die Teilung des Ortes in zwei Hälften weiter für Probleme gesorgt, sagt auch Alfred Sebastian (CDU), der Ortsbürgermeister von Dernau: Niemand habe sich so richtig zuständig gefühlt für die Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen.

Deshalb sei auch der Aufbau eines umweltfreundlichen Nahwärmenetzes schwierig gewesen. Beim Wiederaufbau von Telefonleitungen, Strom- und Wasserversorgung mussten immer zwei Ansprechpartner ins Boot geholt werden - einer aus Dernau und einer aus Bad Neuenahr.

VG Altenahr spricht von "historischem Ereignis"

Die Verbandsgemeinde Altenahr spricht deshalb von einem "historischen Ereignis", weil Marienthal heute wiedervereinigt wird und künftig ganz zu Dernau gehört. Bei einer Abstimmung votierten 77 der 85 stimmberechtigten Marienthaler Einwohnerinnen und Einwohner für den Zusammenschluss.

Auch der Ortsgemeinderat in Dernau, der Stadtrat Bad Neuenahr-Ahrweiler und die Verbandsgemeinde Altenahr haben zugestimmt. Am Nachmittag wird deshalb der Vereinigungsvertrag feierlich unterzeichnet.

Für die Menschen in Marienthal bedeutet das: Einige von ihnen bekommen eine neue Postleitzahl und eine neue Telefon-Vorwahl. Manche Straßen werden umbenannt und Hausnummern werden neu verteilt. Und einige Bürgerinnen und Bürger müssen ihre Personalausweise ändern lassen.