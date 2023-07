per Mail teilen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bürger in Deutschland aufgefordert, das Ahrtal zu besuchen. Bei seinem gestrigen Besuch in Walporzheim und Marienthal sagte er, der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe vor zwei Jahren mache gute Fortschritte, sei aber längst nicht abgeschlossen. Mit einem Besuch könne man die Tourismusregion unterstützen - so Steinmeier.