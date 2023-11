Die Koblenzer Brauerei - ehemals Königsbacher Brauerei - hat Insolvenz angemeldet. Nach Angaben der Geschäftsführung wurden die Mitarbeiter am Montag informiert.

Ein Sprecher der Kanzlei Lieser sagte dem SWR, beim Amtsgericht sei ein Antrag der Geschäftsführung auf ein Insolvenzverfahren eingegangen. Das Amtsgericht hat die Kanzlei zur vorläufigen Insolvenzverwalterin für die Brauerei bestellt.

42 Beschäftigte durch Brauerei-Insolvenz betroffen

Bei der Koblenzer Brauerei sind laut Geschäftsführung 42 Menschen beschäftigt. Ziel sei es, die Traditions-Brauerei in Koblenz-Stolzenfels zu erhalten. Offizielle Aussagen zu den Gründen der Insolvenz liegen bislang nicht vor. Demnach gab es auch bereits eine Betriebsversammlung mit den Beschäftigten. Dort seien sie über das weitere Vorgehen und insbesondere auch darüber informiert worden, dass ihre Gehälter bis auf weiteres durch das sogenannte Insolvenzgeld gesichert seien.

Zuletzt machten gestiegene Produktionskosten Sorge

Insgesamt befinde sich der Biermarkt in Deutschland in einer strukturellen Rezession, so die Koblenzer Brauerei. 2022 hatten die gestiegenen Preise für Rohstoffe und Energie auch den Brauereien im Norden von Rheinland-Pfalz zugesetzt.

Die Koblenzer Brauerei litt damals eigenen Angaben zufolge besonders unter den Folgen des Ukraine-Krieges. Insbesondere die steigenden Energiepreise machten der Brauerei zu schaffen. Es seien dramatische Kostenexplosionen gewesen. So hatten sich auch die Preise für Getreide, Kronkorken oder Etiketten um 50 bis 60 Prozent erhöht. Deshalb sei es der Koblenzer Brauerei nicht mehr möglich, den Geschäftsbetrieb kostendeckend aufrechtzuerhalten.

Wegen der angespannten Lage hatte sich die Koblenzer Brauerei mit einem deutschlandweit agierenden Unternehmen zusammengeschlossen, das auf dem Gelände der Brauerei Wohnungen bauen, aber auch die Brauerei erhalten und weiterbetreiben will. Obwohl die Gesellschafter viel Geld investiert hätten, habe das aber nicht ausgereicht, um die finanziellen Belastungen auszugleichen, heißt es in der Pressemitteilung. Am Mittwoch sollen die Angestellten in einer weiteren Betriebsversammlung darüber informiert werden, wie die Brauerei saniert werden kann.

Koblenzer Brauerei: Neustart mit Namensänderung

Die Königsbacher Brauerei wurde 2012 vom Konzern Karlsberg an Privatinvestoren verkauft. Mit dem Verkauf wurde auch der Name geändert in Koblenzer Brauerei. Die Eigentümer sprachen von einem Neuanfang. Das Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte in Koblenz zurück. Nach eigenen Angaben produziert die Brauerei schon seit 1689 Bier in Koblenz.