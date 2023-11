Römertopf-Insolvenz: Investor will im Ausland produzieren

per Mail teilen

Nach der Insolvenz des Keramikunternehmens Römertopf wird die Produktion des Römertopfes von Ransbach-Baumbach ins Ausland verlagert. Das hat ein Unternehmenssprecher mitgeteilt.

Zwei mögliche Investoren hatten demnach zur Auswahl gestanden. Die Gläubigerversammlung der Römertopf-Gruppe habe sich für den Investor entschieden, der die Produktion ins Ausland verlagern möchte - er habe das höhere Angebot abgegeben.

Das ursprüngliche Ziel des Insolvenzverfahrens, die Produktion in Ransbach-Baumbach möglichst zu erhalten und den Römertopf als ein Westerwälder Produkt weiterzuführen, ist somit gescheitert. "Standort, Marke und 36 Arbeitsplätze sind für den Westerwald und das Kannenbäckerland nach 56 Jahren nun verloren", erklärt Geschäftsführer Frank Gentejohann.

Römertopf kämpft mit Konsumflaute und hohen Kosten

Das Keramik-Unternehmen Römertopf hatte Ende Juni Insolvenz angemeldet. Begründet wurde das mit einem starken Umsatzrückgang in den letzten anderthalb Jahren. Ein Grund dafür ist nach Angaben der Geschäftsführung die allgemeine Konsumflaute. Die Probleme seien durch Kostenexplosionen bei Energie, Rohstoffen, Löhnen und Produktionsmitteln verschärft worden.

Zwar habe ein recht gutes Weihnachtsgeschäft 2022 wieder Hoffnung gegeben, doch die Ankündigung des neuen Heizungsgesetzes habe erneut zu einem "massiven Nachfrageeinbruch" geführt. Viele Kunden seien verunsichert, generell gebe es in der Haushaltsbranche zurzeit riesige Umsatzrückgänge, sagte Gentejohann.

Noch 36 Mitarbeiter bei Römertopf betroffen

Bereits im vergangenen Jahr musste das Unternehmen laut des Geschäftsführers einen Umsatzrückgang von über 40 Prozent verkraften und ein Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Bei Verkündung der Insolvenz gab es noch 44 Beschäftigte, aktuell arbeiten bei Römertopf in Ransbach-Baumbach noch 36 Menschen.

Der Römertopf Der Römertopf ist ein Tonbräter aus Deutschland. Er wurde nach Firmenangaben 1967 vom Keramikunternehmen Eduard Bay erfunden. Die Marke Römertopf ist seit 1997 eingetragen. Nach Angaben der Firma wurden seit den 70er Jahren wurden über 50 Millionen Römertopf-Bräter verkauft.

Noch im Jahr 2020 hatte die Römertopf GmbH nach eigenen Angaben viel Geld in neue Öfen, optimierte Technik sowie den Umzug in eine größere Produktionshalle investiert. Die Kapazität der Manufaktur in Ransbach-Baumbach sei damals erheblich ausgeweitet worden.