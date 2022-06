Loreley-Plateau: Großes Welterbe-Fest an Pfingsten

Am 27. Juni 2002 stimmten die Delegierten des UNESCO-Welterbe-Komitees auf ihrer Sitzung in Budapest für die Ernennung des Rheintals zwischen Bingen/Rüdesheim und Koblenz zum UNESCO Welterbe Oberes Mittelrheintal. Es würdigt damit den außergewöhnlichen universellen Wert der Landschaft mit seinen mehr als 40 Burgen, den Ruinen, mit seinen steilen Felshängen und Weinbergsterrassen und den romantischen Orten am Fluss. Dem war in der Mittelrheinregion ein jahrzehntelanger Prozess vorausgegangen. Bereits in den 70er-Jahren hatte es den Anstoß gegeben, sich um den Welterbetitel zu bemühen.