St. Goar: Testlauf für Fahrrinnenvertiefung am Rhein

Die Fahrrinne am Mittelrhein soll vertieft werden, denn immer häufiger beeinträchtigt Niedrigwasser die Frachtschifffahrt. Bei St. Goar wird jetzt Schiefergestein von der Flusssohle abgefräst - mit einem neuen Verfahren.

Dazu trifft im Laufe des Dienstags eine schwimmende Arbeitsplattform ein. Dann beginnt der Testlauf für die Fahrrinnenvertiefung am Mittelrhein. Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes soll ein Bagger auf dem Ponton spätestens von Mittwoch an zwischen Oberwesel und St. Goar Schiefergestein von der Flusssohle abfräsen.

Präzise, schonend und erschütterungsarm

Ein Hydraulikbagger auf der Arbeitsplattform soll mit einem speziellen Verfahren felsige Bereiche des Flussbetts abtragen. Dieses Verfahren soll nach Angaben des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein in Duisburg Fels unter Wasser präzise, schonend und erschütterungsarm abtragen. Seine spezielle Fräse ist mit einer Haube bedeckt. So könne das abgefräste Felsmaterial wie mit einem Staubsauger auf die Plattform gefördert werden.

Frachtschiffe passieren auf dem Mittelrhein die Felsen bei Oberwesel. Hier eine Aufnahme von 2018. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

Fahrrinnenvertiefung läuft bis in den Juli

Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes ist das Ziel, das spezielle Verfahren zu erproben und gegebenfalls zu optimieren. In ein paar Jahren soll die Fahrrinne des Rheins an sechs Engstellen zwischen Wiesbaden und St. Goar vertieft werden – und zwar von derzeit garantierten 1,90 Meter auf 2,10 Meter.

Angesichts des Klimawandels soll es Frachtschiffen dann auch bei Niedrigwasser ermöglichen, mehr Güter zu transportieren. In den letzten Jahren war die Güterschifffahrt häufig gezwungen, weniger Fracht zu laden, weil die Schiffe sonst zu viel Tiefgang gehabt und sich festgefahren hätten.

Negativrekord am Mittelrhein war 2018

Im Rekord-Trockenjahr 2018 führte der Rhein zum Beispiel an 150 Tagen Niedrigwasser. Der Rheinpegel in Kaub im Mittelrheintal war damals im Oktober auf einen neuen Tiefststand von 25 Zentimetern gesunken. Das sind zehn Zentimeter weniger als beim Rekordtief von 2003. Das hatte bei den Rheinschiffern zu Einbußen von mehr als 20 Prozent geführt. Auch die Fähre in Kaub hatte ihren Betrieb einstellen müssen.