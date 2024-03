Hakenkreuz in Scheuerfeld - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

per Mail teilen

Ein zwei Meter hohes Hakenkreuz hatte die Menschen in Scheuerfeld im Kreis Altenkirchen geschockt. Jetzt glaubt die Polizei zu wissen, wer es aufgestellt hat.

Nach Angaben der Polizei hat es eine Hausdurchsuchung bei dem Mann gegeben. Dabei soll sich der Verdacht erhärtet haben, dass der 33-Jährige in der Nacht zum Montag ein zwei Meter großes Hakenkreuz auf einem Feldweg hinter einem Haus in Scheuerfeld aufgestellt hatte. Die Polizei beschlagnahmte es sofort und stellte es für die Spurensicherung sicher.

Hakenkreuz in Scheuerfeld: Verdächtiger ist polizeibekannt

Nach Angaben der Polizei soll der Mann aus dem Kreis Altenkirchen auch für die Hakenkreuz-Schmierereien an Garagen, Zäunen und am Buswarthäuschen im Herbst 2023 verantwortlich sein. Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, ist der Verdächtige bereits polizeibekannt, allerdings bislang nicht wegen politisch motivierter Taten. Sie ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft weiter gegen den Tatverdächtigen, unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Ortsbürgermeister von Scheuerfeld reagiert erleichtert

Der Ortsbürgermeister von Scheuerfeld, Harald Dohm (CDU), zeigte sich gegenüber dem SWR erleichtert. Es sei eine gute Sache, wenn damit die Serie von rechtsradikalen Vorkommnissen aufgeklärt seien. Gerade der Vorfall am Montag habe viele Menschen im Ort zutiefst geschockt.