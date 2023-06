Einsatz gegen rechtsextremes Konzert im Kreis Altenkirchen

per Mail teilen

Die Polizei Koblenz ist nach eigenen Angaben gegen ein rechtsextremes Konzert im Kreis Altenkirchen vorgegangen. In einer Grillhütte hätten Beamten am Samstagabend 80 Personen kontrolliert.

Wo sich diese Grillhütte im Kreis Altenkirchen befindet, teilte das Polizeipräsidium Koblenz am Sonntag auf Nachfrage nicht mit. Um eine Gefahr abzuwehren, hätten die Beamten die Teilnehmer durchsucht und deren Identität festgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung zum Polizeieinsatz. Im Anschluss seien Platzverweise erteilt worden. Den Angaben zufolge waren 190 Beamten im Einsatz.

Zahlreiche Polizei-Dienststellen im Einsatz

Der Einsatz wurde den Angaben zufolge von der Kriminalpolizei Koblenz geleitet. Dabei sei es "den rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden" gelungen, "mit Unterstützung zahlreicher anderer Dienststellen umfangreiche polizeiliche Maßnahmen im Landkreis Altenkirchen durchzuführen". Ob es sich bei diesen Maßnahmen nur um den Einsatz in der Grillhütte handelt, oder ob es noch weitere Aktionen gab, teilte das Polizeipräsidium Koblenz am Sonntag nicht mit.

Musikveranstaltungen dieser Art dienten der Stärkung und Verfestigung rechtsextremistischer Strukturen sowie der Verbreitung rechten Gedankenguts, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Zudem könnten sie zu einer weiteren Radikalisierung der Konzertbesucher führen. Ziel der Polizei sei es daher gewesen, "konsequent gegen diese Veranstaltung vorzugehen".

Innenminister Ebling dankt Einsatzkräften

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) bedankte sich am Sonntag bei den Einsatzkräften für die "gut vorbereiteten und entschlossenen Maßnahmen". Rechtsextremisten könnten in Rheinland-Pfalz nicht machen, was sie wollten. Dieses wichtige Signal gehe von dem Einsatz im Westerwald aus. "Wir dulden nicht, dass Verfassungsfeinde ungehindert ihre Strukturen stärken und ihr verabscheuungswürdiges Gedankengut verbreiten", sagte Ebling.