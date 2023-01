Angriff auf Hitler: Der letzte Zeitzeuge des Stauffenberg-Attentats

● 15.11.1907 wurde Stauffenberg im bayerischen Jettingen geboren, er hat zwei ältere Brüder und wächst zunächst am württembergischen Hof in Stuttgart auf, an dem sein Vater Oberhofmarschall ist

● 1918 – nach der Abdankung des württembergischen Königs, Umzug der Familie auf Schloß Lautlingen, dem Familiensitz

● Militärische Laufbahn

1926–38: Bamberger Reiterregiment, Infanterieschule Dresden, Kavallerieschule Hannover, Kriegsakademie Berlin-Moabit, Generalstabsausbildung in Berlin

● 1932 Stauffenberg spricht sich bei der Reichspräsidentenwahl für Hitler aus

● 1933 heiratet er Nina Freiin von Lerchenfeld, mit der er zwei Töchter und drei Söhne hat.

● ab 1938 Teilnahme an der Besetzung des Sudetenlands, Polenfeldzug (1939), Westoffensive gegen Frankreich (1940)

● 1940 Stauffenberg wird in die Organisationsabteilung des Oberkommandos des Heeresberufen

● 1942 Stauffenberg schließt sich dem militärischen Widerstand an und stellt Kontaktzu anderen, zivilen Widerstandsgruppen her.

● 1943 beim Afrikafeldzug wird Stauffenberg schwer verletzt; während seiner Genesung reift sein Entschluß, aktiv gegen Hitler vorzugehen. Nach seiner Genesung arbeitet er maßgeblich am Umsturzplan „Operation Walküre“ mit.

● September 1943 wird Stauffenberg zum Stabschef im Allgemeinen Heeresamt in Berlin ernannt, dort ab Juni 1944 als Chef des Stabes beim Befehlshaber des Ersatzheeres, Generaloberst Friedrich Fromm, eingesetzt

● Juli 1944 Stauffenberg beschließt, das geplante Attentat allein auszuführen.

● 20. Juli 1944 das Attentat auf Hitler missglückt, die Verschwörer werden festgenommen

● 20./21. Juli: Claus Graf Schenck von Stauffenberg wird in Berlin im Hof des Bendlerblocks erschossen.