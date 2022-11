Neueröffnung der Stauffenberg-Erinnerungsstätte in Stuttgart

per Mail teilen

Im Alten Schloss in Stuttgart eröffnet am Sonntag die Stauffenberg-Erinnerungsstätte. Alles dreht sich um den Hitler-Attentäter Claus Graf von Stauffenberg und den Umsturzversuch vom 20. Juli 1944.

Im Mittelpunkt der neuen Ausstellung "Attentat. Stauffenberg" stehen das Leben und die Diskussionen um die Person Claus Graf von Stauffenbergs sowie der 20. Juli 1944. Ein raumgreifendes Bühnenbild visualisiere den gescheiterten Anschlag auf das Leben Hitlers, so das Haus der Geschichte Baden-Württemberg in einer Mitteilung. Die Ausstellung mache die Dramaturgie des Attentats und Umsturzversuchs ebenso wie die Tragödie des Scheiterns und deren weitreichende Folgen erlebbar.

Blick in die Ausstellung: „Attentat. Stauffenberg“ in der Stauffenberg-Erinnerungsstätte, Altes Schloss, Stuttgart Pressestelle Haus der Geschichte Baden-Württemberg / Daniel Stauch

Ausstellung mit Originalobjekten von Stauffenberg

An einem interaktiven Multitouch-Medientisch können die Ereignisse vom 20. Juli 1944 an verschiedenen Orten wie Berlin, Paris, Prag, Stuttgart und Wien nachvollzogen werden. Die Ausstellung zeigt außerdem einige der seltenen erhaltenen Originalobjekte von Claus Schenk Graf von Stauffenberg. So sind Stücke wie sein Cello, sein Ehrensäbel, ein Bronzekopf sowie historische Fotos zu sehen.

Stauffenberg war eng mit Stuttgart verbunden

Bevor sich Claus Schenk Graf von Stauffenberg gegen Hitler wandte und dafür mit dem Leben bezahlte, war seine Biografie eng mit Stuttgart verbunden. Er wuchs dort im Alten Schloss auf, als sein Vater Oberhofmarschall des württembergischen Königs war. Ab Sommer 1943 wurde er zur treibenden Kraft der Umsturzbewegung gegen das NS-Terrorregime, schreibt das Haus der Geschichte Baden-Württemberg auf seiner Internetseite.

Am 20. Juli 1944 nahm Stauffenberg Sprengstoff mit in das Führerhauptquartier Wolfsschanze bei Rastenburg (heute Kętrzyn, Polen). Während einer Besprechung wollte er Hitler töten und so das NS-Regime stürzen.