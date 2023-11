Anschlagspläne: Verdächtiger ist Medienbericht zufolge Schüler in Westerburg

per Mail teilen

Der 18-Jährige, der einen Terroranschlag geplant haben soll, geht nach Informationen der Rhein-Zeitung in Westerburg zur Schule. Offenbar haben die Behörden seit Monaten gegen ihn ermittelt.

Der mutmaßliche Rechtsextremist wurde nach Informationen der Staatsanwaltschaft Frankfurt im Kreis Limburg-Weilburg verhaftet. Die Rhein-Zeitung berichtet, dass der 18-Jährige Schüler eines Gymnasiums in Westerburg sei. Dort besuche er die Stufe 13 und sei als Rassist bekannt. Diese Informationen haben die Staatsanwaltschaft und die Schulleitung des Gymnasiums in Westerburg dem SWR bislang nicht bestätigt.

Polizei: 18-Jähriger mit rechtsextremer und antisemitischer Gesinnung

Der 18-Jährige soll laut Polizei einen Anschlag geplant haben. Auf wen es der Schüler abgesehen haben könnte, wollte die Polizei nicht sagen. Die Behörden halten ihn für einen gewaltbereiten judenfeindlichen Rechtsextremisten. Er habe mehrfach in einschlägigen Foren gedroht, für seine politischen Ziele Menschen töten zu wollen.

Schon am 15. November sei seine Wohnung in Waldbrunn im Kreis Limburg-Weilburg durchsucht worden. Dabei wurden Waffen und Munition gefunden. Am vergangenen Donnerstag erließ ein Richter Haftbefehl gegen den Beschuldigten.

Verdacht auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat

Den Angaben zufolge ermitteln Staatsanwaltschaft und LKA seit mehreren Monaten gegen den 18-Jährigen. Erste Auswertungen der beschlagnahmten Gegenstände hätten den Tatverdacht erhärtet, hieß es. Sie würden weiter ausgewertet, die Waffen waffenrechtlich untersucht. Der 18-Jährige wird auch verdächtigt, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben.