Sie singen, tanzen, schieben Kulissen: Alle drei Jahre stellen Schüler in Plaidt ein eigenes Musical auf die Beine. Jetzt feiert "Lissi" Premiere - und es ist ein echter Hingucker.

Rund 270 Vorstellungen in 25 Jahren, die meisten davon ausverkauft. Und rund 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer seit 1999 - das sind Zahlen, die sich sehen lassen können für die Integrierte Gesamtschule (IGS) Pellenz in Plaidt im Kreis Mayen-Koblenz. Nach ihren Angaben ist es das größte Musical-Projekt an einer Schule bundesweit. Aufgeführt werden nur selbst komponierte und inszenierte Stücke.

Neues Musical "Lissi" hat in Plaidt Premiere

Gerade steigt in der Hummerich-Halle in Plaidt wieder die Vorfreude, aber auch die Nervosität: Am Freitagabend hat "Lissi" Premiere und es gibt noch mehr als genug zu tun. Hier werden noch Programmhefte gefaltet, dort wird letzte Hand an die Kostüme gelegt.

Die komplette Produktion stemmen die etwa 300 Schülerinnen und Schüler selbst, die bei jeder Musical-Produktion dabei sind. In unterschiedlichen Besetzungen werden sie zwei Jahre lang mit dem neuen Musical auftreten, vor allem in anderen Schulen. Es geht in den Musicals der IGS Pellenz immer um Werte wie Freundschaft, Mitmenschlichkeit oder Fairness.

IGS Pellenz: Team der Musical-AG macht alles selbst

Eine tolle Sache für viele Kinder und Jugendliche. Etwa 2.500 haben seit dem allerersten Musical schon mitgemacht. Das Projekt ist beliebt und deshalb kann sich die IGS Pellenz vor Anmeldungen auch kaum retten. Nicht jede und jeder kann aber aufgenommen werden und oft gibt es deswegen auch Tränen.

Madeleine, Lukas und Mira haben aber Glück gehabt: Sie spielen Hauptrollen in dem Stück "Lissi", in dem ein profitgieriger Immobilienhai die Betreiber von Jahrmarktbuden bedroht und von Jugendlichen gestoppt wird.

Sie wachsen natürlich auch in ihrem Selbstbewusstsein und das ist unglaublich schön zu beobachten neben dem Kulturellen, was natürlich auch Spaß macht.

Regisseur: In den Musicals lernt man fürs Leben

Der stellvertretende Schulleiter und Regisseur Martin Becker hat die Musik für das neue Musical komponiert. Die Bigband der Bundeswehr hat sie eingespielt, gesungen wird sie aber live von den Sängerinnen und Sängern.

Becker ist auch der Projektleiter für die Musicals. Für ihn steht fest: In der Musical-AG lernen die Schüler wichtige Grundtugenden für ihr späteres Leben, etwa Teamgeist und Kritikfähigkeit. "Sie wachsen natürlich auch in ihrem Selbstbewusstsein und das ist unglaublich schön zu beobachten neben dem Kulturellen, was natürlich auch Spaß macht."

Der pensionierte Lehrer Hanz Bretz schreibt alle Text für das Musical, der stellvertretende Schuleiter Martin Becker (mit Mikrofon) leitet die Musical-AG und ist auch der Regisseur. Thomas Hönig/IGS Plaidt

Das bestätigt auch die 16-jährige Madeleine. Es sei toll, dass man seine Persönlichkeit entfalten und sich weiterentwickeln kann, sagt sie. Und dass man bei dem Projekt mit so vielen anderen Schülerinnen und Schülern aus aller Klassenstufen zusammenkommt. Zum Schluss sei man in der Musicalgruppe wie eine richtige Familie.

Wo kulturelle Projekte gedeihen, verwelkt und verdorrt die Gewalt.

Schule in Plaidt: Mit Kultur gegen Gewalt

Auch Sonja Stenzel ist begeistert von der Musical-AG an der IGS Pellenz: Vor 24 Jahren stand sie selbst in einem Musical auf der Bühne. Jetzt macht ihre Tochter Beatrice mit. "Ich freue mich für sie", sagt die Mutter über ihre Tochter. Und wer weiß, vielleicht werden auch die Kinder von Beatrice später mal in die IGS Pellenz gehen und auf der Bühne stehen.

Die Musical-AG der Integrierten Gesamtschule in Plaidt wird immer wieder ausgezeichnet. 2011 etwa erhielt sie den Landespräventionspreis. Denn der Leitspruch des Projektes ist: "Wo kulturelle Projekte gedeihen, verwelkt und verdorrt die Gewalt".