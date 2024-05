DLRG Vallendar erhebt Vorwürfe gegen VG-Bürgermeister

per Mail teilen

Die DLRG Vallendar hat zwei Probleme: Weder kann sie Schwimmkurse anbieten, noch ihre Materialien im Vereinsheim lagern. Schuld daran soll die Verbandsgemeinde sein.

Die Verantwortlichen bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Vallendar sind sauer. Seit der neue Bürgermeister Adolf Schneider (parteilos) im Amt ist, hätten sie Probleme mit der Verbandsgemeinde. Die DLRG fühlt sich vom Bürgermeister ignoriert. Sie haben zwei Anliegen, die schnell bearbeitet werden müssten.

Problem 1: Kein Vertrag, keine Schwimmkurse

Anderswo gebe es keine Bäder mehr und auch kein Personal, das die Schwimmkurse machen würde. In Vallendar sei das eigentlich anders. "Wir haben ein Bad, können aber trotzdem keine Schwimmausbildung machen", sagt Andrea Bomm, erste Vorsitzende der DLRG Vallendar. Der Grund: Es gebe bis jetzt keinen Nutzungsvertrag zwischen der Verbandsgemeinde als Betreiber des Schwimmbads und der DLRG.

Wir haben ein Bad, können aber trotzdem keine Schwimmausbildung machen.

DLRG: Bürgermeister habe alte Regelung aufgekündigt

Vor dem Wechsel an der Spitze der Verbandsgemeinde, hätte es überhaupt kein Problem gegeben. Da hätte die DLRG das Schwimmbad kostenlos nutzen dürfen. Dafür hätten ausgebildete Rettungsschwimmer der DLRG an Tagen mit vielen Besuchern kostenlos als Bademeister ausgeholfen. Diese Abmachung habe der neue Bürgermeister aber aufgekündigt.

Doch eine Nachfolgeregelung lasse auf sich warten: "Wir wissen auch noch nicht was drin steht", sagt Bomm. Auch das müssten sie erstmal prüfen, ob sie den Preis überhaupt zahlen könnten.

Die Zeit dränge, weil das Schwimmbad bereits geöffnet ist

Die DLRG hätte jede Saison 100 bis 130 Teilnehmer, sagt Marius Wetzel, der die Schwimmkurse organisiert: "An jedem Tag, an dem ich nicht mit den Leuten ins Wasser kann, geht unglaublich wichtige Ausbildungszeit verloren."

An jedem Tag, an dem ich nicht mit den Leuten ins Wasser kann, geht unglaublich wichtige Ausbildungszeit verloren.

Das würde am Ende dazu führen, dass Kinder schlechter schwimmen könnten und es auch weniger gut ausgebildete Rettungsschwimmer in der Verbandsgemeinde gebe.

Das Freibad in Vallendar. Die DLRG-Vallendar kann noch immer keine Schwimmkurse anbieten, weil der Nutzungsvertrag fehlt. Archivbild: picture alliance/dpa | Thomas Frey

Problem 2: Das Vereinsheim darf nicht genutzt werden

Seit rund einem Jahr hat die DLRG Vallendar das zweite Problem: Weil die Wände in ihrem Vereinsheim feucht sind, bildet sich überall Schimmel und es darf deswegen nicht genutzt werden. Die Wasserretter lagerten dort aber wichtige Materialien für den Katastrophenschutz. Zum Beispiel ein Zelt, aber auch viele Verbrauchsmaterialien. Diese seien jetzt in Kellern von Mitgliedern gelagert. Das bedeute aber auch: Die DLRG ist im Katastrophenfall nicht so schnell einsetzbar, wie zuvor.

Keine Ausbildung für Freiwillige vor Ort mehr möglich

Vermieter des Vereinsheims, einem ehemaligen Kiosk am Freibadrand, ist laut DLRG ebenfalls die Verbandsgemeinde Vallendar. Doch auch hier tut sich seit einem Jahr nichts, so der Verein. So lange ist Bürgermeister Schneider auch bereits im Amt.

Einsatzfahrzeug der DLRG-Vallendar direkt neben dem Freibad. Der Stellplatz für die DLRG war noch unter dem alten Bürgermeister genehmigt worden. SWR

Neben der kurzfristigen verzögerten Einsatzbereitschaft im Katastrophenschutz, habe das aber auch langfristige Auswirkungen auf den Katastrophenschutz in der Verbandsgemeinde, sagt Andra Bomm: "Es ist teilweise auch ein Knackpunkt, dass die Leute nicht kilometerweit, teilweise bis nach Lehmen oder Mainz für die Ausbildung fahren wollen." Es würden so einfach weniger Ehrenamtler ausgebildet, die später helfen könnten.

Kein Treffpunkt für die Jugendgruppen

Ein anderer Punkt sei der Nachwuchs, sagt Marius Wetzel. Die Jugendgruppen würden sich im Vereinsheim treffen und dort zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen. Das führe dazu, dass sie auch als Erwachsene dabei bleiben. Eben weil sie ihre Freunde bei der DLRG gefunden hätten. Die ganze Situation schwäche deswegen die DLRG in Vallendar langfristig.

Bomm: Wo wäre die Verbandsgemeinde ohne Ehrenamtler?

Vorsitzende Andrea Bomm kann das Verhalten nicht verstehen, gerade weil das Verhältnis mit Schneiders Vorgänger im Amt - Fred Pretz (SPD) - so gut gewesen sei: "Ich habe so das Gefühl, Schneider hat nicht ganz begriffen, was die DLRG für Aufgaben hat."

So ein Verhalten habe aus Bomms Sicht auch Auswirkungen auf den Rest der Vereinslandschaft in Vallendar. "Er soll auch mal überlegen, wo wäre auch die Verbandsgemeinde ohne die ganzen Ehrenamtler, egal auf welchem Gebiet."

Verbandsgemeinde äußert sich nur schriftlich

Bürgermeister Adolf Schneider (parteilos) sagte eine Interviewanfrage zum Thema mit dem SWR ab. Schriftlich ließ er mitteilen, es gebe den Willen für eine konstruktive Zusammenarbeit. Die Verbandsgemeinde Vallendar gehe außerdem davon aus, dass die Angelegenheit in einem überschaubaren Zeitraum ihre "finale Erledigung" finden werde.