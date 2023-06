Brandserie in Alsdorf im Westerwald: 20 Brände seit Anfang letzten Jahres

In Alsdorf im Kreis Altenkirchen hat es seit Anfang letzten Jahres 20 Mal unter anderem auf Wiesen und in Wäldern gebrannt. Die Polizei geht daher von Brandstiftung aus.

Bei den eher kleineren Bränden ist nach Auskunft der Polizei Betzdorf ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Dabei habe es sich um Wald- oder Wiesenbrände gehandelt. Aber auch ein Müllcontainer und ein Imbisswagen gingen bei der Brandserie in Alsdorf in Flammen auf.

Wie die Polizei weiter mitteilt, sind so viele Brände in einem so kurzen Zeitraum für eine einzelne Gemeinde eher ungewöhnlich. Zuletzt habe es am 31. Mai dort gebrannt. In einem unwegsamen Gebiet hätten 80 Quadratmeter Waldboden in Flammen gestanden. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können.

Bisher keine Verletzten durch Brände in Alsdorf

Nach Auskunft der Polizei Betzdorf sind durch die Brände in Alsdorf bisher keine Menschen verletzt worden. Auch der Sachschaden sei bisher vergleichsweise gering. Dennoch sei man besorgt, dass noch Schlimmeres passieren könnte.

Polizei Betzdorf bittet um Hinweise zur möglichen Brandserie

Die Polizei bittet deshalb nun die Bevölkerung um Hinweise auf den oder die möglichen Täter, um größere Feuer künftig zu verhindern. Wer Hinweise geben kann, kann sich bei der Polizei in Betzdorf melden. Die Polizei weist außerdem auf die aktuelle Waldbrandgefahr hin. Schon eine unachtsam weggeworfene Zigarette könne einen Flächenbrand entfachen.