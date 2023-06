Feuerwehr rettet hilflosen Mann in Neitersen vom Hausdach

Er wollte nur zurück in seine Wohnung: Doch auf dem Weg dahin übers Hausdach kam ein Mann aus Neitersen nicht mehr vor oder zurück und war so in einer ziemlich misslichen Lage.

Nach Polizeiangaben hatte sich der Mann am späten Donnerstagabend aus seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Neitersen im Kreis Altenkirchen ausgesperrt. Deshalb sei er aufs Dach geklettert und habe von dort aus versucht, über ein Dachfenster in sein Apartment zurückzukommen. Doch das habe nicht geklappt. Feuerwehr setzte Drehleiter in Neitersen ein Der Mann habe es aber auch nicht geschafft, von alleine wieder auf sicheren Boden zu kommen. Deshalb habe er hilflos auf dem Hausdach ausgeharrt. Nach einem Hinweis rückten Polizei und Feuerwehr an. Die Rettungskräfte holten den Mann dann mit einer Drehleiter vom Dach und brachten ihn in Sicherheit. Nach Angaben der Polizei muss die zuständige Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld jetzt prüfen, ob der Mann den Einsatz durch seinen Leichtsinn ausgelöst hat und deshalb möglicherweise die Kosten für den Feuerwehreinsatz zahlen muss.