Klara Hofmann arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über aktuelle Artikel von ihr und erfahren Persönliches.

Multimediareporterin Klara Hofmann berichtet für das SWR Studio Koblenz aus dem Norden von Rheinland-Pfalz. SWR

In Koblenz daheim

Klara Hofmann arbeitet seit 2021 als multimediale Reporterin im SWR Studio in Koblenz. Sie ist in der schönsten Stadt an Rhein und Mosel geboren und aufgewachsen. Sie hat Sozial- und Organisationspädagogik in Trier und Toronto studiert und währenddessen in kleineren journalistischen Projekten Erfahrungen gesammelt. Seit Juni 2021 berichtet Klara Hofmann für die Social Media-Abteilung von DASDING von Festivals, über Lebensgeschichten und aktuelle Ereignissen für die junge Zielgruppe aus der Region Koblenz.

Interesse für sozial- und gesellschaftspolitische Themen

Seit Oktober 2022 ist sie Multimedia-Reporterin im SWR Studio Koblenz und berichtet für TV, Radio und Online aus der Region. Zum Beispiel über den Alltag eines Gefängniswärters, eine überlastete Long-Covid Ambulanz oder das besondere Konzept einer Privatschule. Vor allem interessieren sie individuelle Lebensläufe und -geschichten, soziale und gesellschaftspolitische Themen.

Festivals, Reisen und Pilates als Balance

Wenn sie mal nicht arbeitet, verbringt sie ihre Zeit gerne auf Festivals oder auf Reisen, lernt dort neue Leute, Kulturen und am liebsten auch Gerichte kennen. Das Highlight des letzten Urlaubs in Costa Rica: Kochen mit einer einheimischen Familie, bei der sie untergekommen ist. Mit Pilates und Yoga schafft sie sich im Alltag einen regelmäßigen Ausgleich.

