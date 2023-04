Etwa 30 Wellensittiche aus Garten in Windhagen gestohlen

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben etwa 30 Wellensittiche aus einer Vogelvoliere in Windhagen (Landkreis Neuwied) gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Udo Mesenholl kämpft mit den Tränen als er von seinem nun fast leeren Vögelkäfig in seinem Garten in Windhagen berichtet. Mehr als 50 Tiere - darunter neben Wellensittichen auch Nymphen- und Ziegensittiche - habe er in der Voliere gehalten. Jetzt seien nur noch 18 übrig. Der Käfig, in dem er den Tieren quasi eine kleine Wohnung inklusive Flur, Spiel- und Schlafzimmer eingerichtet habe, sei nun erschreckend leer.

Rentner Uwe Mesenholl aus Windhagen ist traurig: Seine Wellensittiche sind sein ganzer Stolz. SWR

Diebstahl wahrscheinlich in der Nacht auf Donnerstag

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die etwa 30 Wellensittiche in der Nacht auf Donnerstag entwendet wurden - wie genau sei noch unklar. Zwei der gestohlenen Vögel hätten ein weißes Gefieder, die anderen seien gelb und grün. Der entstandene Schaden liege bei knapp 1.500 Euro, so die Polizei.

Diese Nistkästen in der Voliere in Windhagen sind leer, nachdem dort etwa 30 Wellensittiche gestohlen wurden. SWR

Polizei sucht nach Hinweisen und möglichen Zeugen

Der emotionale Schaden für den Besitzer ist dagegen ungleich höher. Die Vögel seien sein ganzer Stolz gewesen, sagt der 84-Jährige. Jetzt müsse er wieder bei Null anfangen. Er gehe davon aus, dass seine Tiere gestohlen worden seien, um sie weiter zu verkaufen, so Mesenholl.

"Das war jemand, der damit Geld verdienen will."

Im vergangenen Jahr sei das schon einmal passiert - kurz bevor ein Tiermarkt stattgefunden habe. "Das war jemand, der damit Geld verdienen will", ist er sich sicher. Die Polizei Neuwied sucht nach Hinweisen auf den oder die Täter und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden.