Züge zwischen Zweibrücken und Saarbrücken fallen aus

Auf der Strecke zwischen Zweibrücken und Saarbrücken saniert die Deutsche Bahn die Gleise. Daher fahren dort am Wochenende keine Züge.

Wer am Wochenende mit dem Zug Richtung Saarbrücken fahren will, braucht etwas mehr Geduld als sonst. Denn nach Angaben einer Bahnsprecherin werden die Bauteams der Bahn bis zum 10. Dezember Schienen und teilweise auch Bahnschwellen auswechseln. Darüber hinaus werden auch einige Bahnübergänge entlang der Strecke erneuert.

Busse als Ersatz für Züge zwischen Zweibrücken und Saarbrücken

Konkret heißt das, dass am bevorstehenden Wochenende keine Züge der Linie RB68 zwischen Saarbrücken und Würzbach unterwegs sein werden. Stattdessen gibt es Ersatzbusse zwischen Würzbach und St. Ingbert. Der Abschnitt zwischen Zweibrücken und Rohrbach ist dann wegen der Sanierungsarbeiten zwischen dem 18. November und 3. Dezember immer samstags und sonntags gesperrt. Auch hier sind Ersatzbusse unterwegs. Sie verkehren zwischen dem Hauptbahnhof in Zweibrücken und St. Ingbert.

Auch zwischen Kaiserslautern und Lauterecken fallen Züge aus

Auch auf der Regionalbahnlinie 66 zwischen Kaiserslautern und Lauterecken-Grumbach fallen Züge aus. Heute und am Sonntag sind zwischen 13:15 Uhr und Tagesende keine Züge mehr unterwegs. Als Grund gibt die Deutsche Bahn Personalprobleme an. Im Stellwerk Rheinhessen, das auch für diese Region zuständig ist, sei kurzfristig Personal ausgefallen.

Zwischen Kaiserslautern und Lauterecken sind Busse unterwegs

Als Ersatz für die entfallenen Zugverbindungen stellt die Bahn Busse bereit. Außerdem, so die Bahn, lägen die Bushaltestellen nicht immer auch an den Bahnhöfen. Daher sollen die Reisenden mehr Zeit einplanen. Fahrräder können in den Bussen nicht transportiert werden, da nicht genügend Platz vorhanden sei.