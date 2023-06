per Mail teilen

Bei der Bahn gibt es bekanntlich zu wenig Personal. Dafür aber viele kaputte Züge. Auf der Lautertalbahn müssen deshalb altgediente eingesetzt werden - mit deutlich weniger Komfort. Kritik gibt es jetzt vom Fahrgastverband Pro Bahn.

Von einem "außergewöhnlich" hohen "Schadstand" bei den Zügen der Bahn spricht der zuständige Zweckverband in einer Mitteilung am Montagabend. Deshalb finden die Fahrten der Lautertalbahn zwischen Kaiserslautern und Lauterecken aktuell zwar statt, allerdings setzt die Bahn laut Zweckverband ersatzweise ältere Züge ein. Das könnte unter Umständen Probleme mit sich bringen.

Zum einen seien diese nicht barrierefrei und könnten zum anderen auch nicht besonders gut beschleunigen. Deshalb müssten Reisende der Lautertalbahn damit rechnen, dass sie langsamer unterwegs sein könnten und sich ihr Zug verspätet.

Kaputte Züge der Bahn auch zwischen Kaiserslautern und Bingen

Von den vielen beschädigten Zügen ist auch die Bahnstrecke Kaiserslautern-Bingen betroffen. Allerdings könnte es hier sein, dass Züge gar nicht fahren.

Laut Zweckverband ist der Zugverkehr der RB 65 eingeschränkt. Reisende sollten ihren Fahrplan checken, ob sie betroffen sind.

Ersatzbusse für kaputte Züge? Einsatz noch unklar

Für entfallene Zugfahrten soll es Ersatzbusse geben. Auch am Mittwoch könnten noch Züge ausfallen. Reisende können laut Zweckverband zwischen Kaiserslautern, Rockenhausen, Bad Kreuznach und Bingen neben den verbliebenen Zügen der RB 65 noch die Regional-Express-Züge von Vlexx nutzen.

Auch hier gilt: Vorher den Reiseplan überprüfen, ob sich an der Fahrzeit etwas geändert hat - und, man weiß ja nie bei der Bahn, ob der Zug beziehungsweise Bus überhaupt fährt.

Pro Bahn kritisiert DB und Land RLP

Die Zustände bei der Bahn seien eine "Katastrophe", kritisiert ein Sprecher der Fahrgastverband Pro Bahn. Schon länger sei bekannt, dass der Konzern nicht nur am Personal, sondern auch an Ersatzzügen spare. So sei es für die Bahn meist günstiger, eine Strafe zu zahlen, weil sie den sogenannten Beförderungsvertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz bricht, als genug Fahrzeuge bereit zu halten.

An dieser Misere habe aber auch das Land Schuld. Es habe versäumt, genug Triebwagen zu fordern, als es den Beförderungsvertrag mit der Bahn abgeschlossen hat.