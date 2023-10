Ärger um gesperrte Bahnstrecke bei Zweibrücken

Am Dienstagmorgen meldete die Bahn: Wegen Bauarbeiten können zwischen Zweibrücken und Saarbrücken keine Züge fahren - Busse werden eingesetzt. Das bringt den Zweckverband auf die Palme.

Die Mitteilung, die die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen über den Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) absendete, klang wie eine normale Störungsmeldung. Es gebe Reparaturarbeiten auf der Strecke zwischen Zweibrücken und Saarbrücken, Züge könnten nicht fahren, ein Busersatzverkehr werde eingerichtet.

#RB68🛤️👩‍🔧 Verzögerungen durch Reparatur an der Strecke zw. #Saarbrücken Hbf und #Zweibrücken Hbf. Züge fahren langsamer. #Verspätungen und #Teilausfälle. Bitte Reiseverbindung vor Abfahrt des Zuges prüfen. Update folgt!!

Was hier allerdings offenbar verschwiegen wird: Die Bahnstrecke ist eigentlich schon seit Mitte des Monats gesperrt. Und seitdem fahren dort auch Ersatzbusse - mit allen Auswirkungen für die Reisenden wie Verspätungen oder kompletten Ausfällen.

Schlechte Informationen durch die Bahn

Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd jedenfalls übt deutliche Kritik an der Bahn. Sie habe nur unzureichend darüber informiert, dass zwischen Zweibrücken und Saarbrücken die Gleise repariert werden. Und zwar "ziemlich versteckt" unter vielen anderen Meldungen über Bauarbeiten auf ihrer Internetseite. Eigentlich sei eine Pressemitteilung vorgeschrieben - die habe es aber gar nicht gegeben, so der Zweckverband.

In neuere Verträge mit der Bahn hat der Zweckverband übrigens ausdrücklich reingeschrieben, dass die Bahn umfassend informieren muss. Immerhin: Am Mittwoch sollen die Bauarbeiten so weit abgeschlossen sein, dass wieder Züge zwischen Zweibrücken und Saarbrücken fahren können. "Zumindest haben wir von der Bahn nichts anderes gehört", so der Zweckverband.

Zugausfälle in der Pfalz, weil Personal krank ist

Neben den Baustellen macht der Bahn auch ein hoher Krankenstand zu schaffen. Bahnreisende in der Pfalz müssen deshalb aktuell vielerorts mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Wie die Bahn mitteilt, ist hier der Grund, dass sich viele Mitarbeiter im Stellwerk Ludwigshafen krank gemeldet haben. Von den Verspätungen und Ausfällen sind unter anderem die S-Bahn-Linien und Regionalzüge in Richtung Kaiserslautern oder nach Baden-Württemberg betroffen.