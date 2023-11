Personalmangel: Noch mehr Zugausfälle in der Pfalz

Bahnreisende in der Pfalz müssen mit weiteren Einschränkungen rechnen. Nach Angaben des zuständigen Zweckverbands fallen die Züge auf vier Strecken in der Süd- und Westpfalz ganz oder teilweise aus.

Betroffen sind laut Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr (ZÖPNV) Rheinland-Pfalz Süd zwei Strecken in der Südpfalz. Dort fahren bis Ende Dezember teilweise nur noch wenige oder gar keine Regionalzüge mehr, weil es an Personal fehlt. Das habe die DB Regio kurzfristig mitgeteilt. Teilweise würden Busse als Ersatz eingesetzt. Um welche Strecken es sich handelt, teilte der Zweckverband nicht mit.

Nach SWR Recherchen ist beispielsweise die Strecke Landau - Annweiler betroffen. Am Samstag fahren dort nur drei Züge und am Sonntag sind es sechs Regionalbahnen. Wochentags werden neun Züge auf der Strecke durch Busse ersetzt.

Zu wenig Personal am Stellwerk in Neustadt an der Weinstraße

Parallel dazu habe die DB Netz dem Zweckverband am Freitag mitgeteilt, dass sie auf der westpfälzischen Lautertalbahn sowie der Strecke Kaiserlautern - Pirmasens erneut den Verkehr einstellt, weil das Personal im elektronischen Stellwerk in Neustadt nicht ausreicht. Diese Entwicklung sei nicht vom Himmel gefallen, sondern habe sich bereits am Donnerstag abgezeichnet, so der ZÖPNV.

Zweckverband in Kaiserslautern übt scharfe Kritik an Bahn

Der ZÖPNV kritisiert, dass die beiden Bahn-Unternehmen die Ausdünnung und Ausfälle im Zugverkehr auf diesen Strecken sehr kurzfristig mitgeteilt haben. Auch die Ersatzfahrpläne seien nicht mit dem Zweckverband abgestimmt worden.

In der Mitteilung des Zweckverbands heißt es weiter: "Es geht im Klartext um Einschränkungen und Qualitätsverschlechterungen. Aus Sicht des Zweckverbandes ist der DB Konzern derzeit nicht mehr in der Lage, ein zuverlässiges Angebot abzuliefern."

ZÖPNV fordert: Bahn muss Missstände abstellen

Der Zweckverband kündigte an, sich nun an den DB Konzernvorstand zu wenden. Man werde im Sinne der Bahnkunden fordern, dass diese Missstände umgehend abgestellt werden.