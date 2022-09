Westpfalz-Klinikum verschärft wegen Corona Besucherregeln

Ab dem 1. Oktober müssen Besucher des Westpfalz-Klinikums wieder einen negativen Coronatest vorlegen. Die Regelung gilt an allen Standorten.

Jetzt im Herbst gingen die Corona-Infektionszahlen wieder nach oben, teilte eine Sprecherin der Klinikleitung in Kaiserslautern mit. Weil außerdem das Gesetz entsprechende Vorgaben mache, müssten sich Besucher des Westpfalz-Klinikums vorab wieder testen lassen. Die Regelung gilt demnach ab 1. Oktober an den Standorten in Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen, aber auch in allen anderen Krankenhäusern in der Westpfalz.

Wer einen Patienten im Westpfalz-Klinikum besuchen will, braucht ab Oktober wieder einen negativen Corona-Schnelltest. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa / Sina Schuldt

Klinikleitung in Kaiserslautern: Schnelltest zu Hause reicht nicht aus

Wichtig dabei: Der Coronatest muss bei einer offiziellen Stelle gemacht werden, ein Schnelltest zuhause reicht also nicht aus. Außerdem darf das Ergebnis nicht älter als 24 Stunden sein. Überprüfen will das Westpfalz-Klinikum die Nachweise stichprobenartig. Auch Besucher, die einen negativen Test, aber Symptome einer Corona-Infektion hätten, dürften das Krankenhaus nicht betreten.

Corona-Infektionszahlen nehmen zu

Weitere Regeln blieben an allen Klinikstandorten bestehen. Dazu gehört unter anderem die Pflicht eine FFP2-Maske zu tragen und sich am Eingang die Hände zu desinfizieren. Das Westpfalz-Klinikum betont, noch sei die Situation auf den Stationen unkritisch, alle Patienten könnten versorgt werden. Sowohl außerhalb des Krankenhauses, als auch unter der Belegschaft gebe es aber wieder mehr Coronafälle als zuletzt.