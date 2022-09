Urteil in Mannheimer Prozess um Betrug mit Corona-Testzentren erwartet

per Mail teilen

Am Landgericht Mannheim wird am Donnerstag das Urteil im Prozess um den Betrug mit Corona-Testzentren erwartet. Vor Gericht muss sich ein 36-jähriger Mann verantworten.

Der Angeklagte soll 2021 mehrere Corona-Testzentren in der Rhein-Neckar-Region eröffnet haben. Dabei soll er Tests abgerechnet haben, die nie durchgeführt worden waren. Betroffen seien jeweils ein Testzentrum in Mannheim und in Heidelberg. Die Tests reichte der Mann laut Staatsanwaltschaft bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg KVBW ein, die für alle Testzentren zuständig ist.

Bandenmäßiger Betrug: mutmaßlich mehrere Hunderttausend Euro "ergaunert"

Laut Staatsanwaltschaft kamen durch den bandenmäßigen Betrug in zwei Fällen innerhalb von drei Monaten rund 340.000 Euro zusammen - einmal handelte es sich um die Summe von 240.000 Euro, das zweite Mal waren es 104.000 Euro. Die Anklage geht davon aus, dass der 36-Jährige mit vier weiteren Personen zusammengearbeitet hat – diese werden gesondert verfolgt. Drei von ihnen sind laut Staatsanwaltschaft auf der Flucht.

Geständnis des Angeklagten beschleunigt Prozess

Durch ein Geständnis des Angeklagten kann der Prozess nun deutlich früher als geplant abgeschlossen werden. Das Urteil soll am Donnerstagmorgen verkündet werden. Ursprünglich sollte es erst Mitte November gefällt werden.