Angepasste Corona-Impfstoffe: Soll ich mich zum vierten Mal impfen lassen?

per Mail teilen

Die STIKO empfiehlt, wenn eine vierte Corona-Impfung, dann mit denen an die neue Omikron-Variante angepassten Impfstoffen BA.1 und BA.4/5. Wie schätzen Hausärzte und Virologen diese ein?

Vierte Impfung - ja oder nein? Diese Frage dürften sich derzeit viele stellen. Jetzt, wo es draußen wieder kälter wird, wir uns wieder mehr drinnen aufhalten und somit die Gefahr einer Corona-Ansteckung steigt. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt jedenfalls eine vierte Impfung. Und am besten direkt mit den neuen Impfstoffen, die an die Omikron-Varianten BA.1 und BA.4/5 angepasst wurden.

Worin liegt der Unterschied zwischen BA.1 und BA.4/5?

Die Impfstoffe gegen BA.1 und BA.4/5 sind beides Omikron-Impfstoffe. "Das hat also nichts mehr mit den anderen Varianten zu tun", sagt Hausarzt Pascal Seith aus Freiburg, der auch Pandemiebeauftragter ist. Heißt, er bildet die Schnittstelle zwischen Stadt, Gesundheitsamt und anderen niedergelassenen Ärzten. Als die Omikron-Varianten kamen, habe man gemerkt, dass man die Impfstoffe anpassen müsse, so Seith. Das habe man dann relativ schnell gemacht, weshalb erstmal der bereits existierende Impfstoff gegen BA.1 angepasst wurde. "Das ist die Ursprungs-Variante", sagte Pascal Seith. Der Unterschied zu BA.4/5 sei letztlich gar nicht so riesig. Es gehe vielmehr um kleinere Veränderungen bei der Ansteckbarkeit und dem Verlauf der Erkrankung.

Eine Dose des neuen angepassten Impfstoffs BA.1. Die Hausärzte in Freiburg verimpfen diesen bereits. SWR Jasmin Bergmann

Nachfrage nach neuen Impfstoffen steigt in Freiburg

Der bereits bestehende Impfstoff gegen BA.1 wurde neu angepasst. Christian Rödling vom Praxiszentrum Wiehre in Freiburg verimpft diese neue Version seit zwei Wochen. Sein Team und er impfen täglich. Etwa 30 Menschen sind es pro Woche - und mit Jeder kommen mehr Impfwillige in die Praxis. Es sei nicht mehr so wie vor einem Jahr, als der Andrang wirklich riesig war, aber dennoch steige mittlerweile wieder die Nachfrage, sagt Rödling. Einige seiner Patientinnen und Patienten fragen vor allem gezielt nach den neuen Impfstoffen - gegen BA.1 und auch schon gegen BA.4/5. Zweiteren erhalten sie und die anderen Praxen aber erst nächste Woche.

"Der Andrang ist größer geworden, seitdem die angepassten Impfstoffe zur Verfügung stehen."

Freiburger Hausarzt Christin Rödling und sein Team impfen wöchentlich rund 30 Menschen. Die Nachfrage steigt aber wieder an, vor allem nach den neuen Impfstoffen. SWR Jasmin Bergmann

Hausarzt Pascal Seith verimpft am Samstag zum ersten Mal in seiner Praxis den angepassten Impfstoff gegen BA.1. Er und seine Kolleginnen und Kollegen konnten den angepassten Impfstoff bereits vor der STIKO-Empfehlung bestellen, weshalb sie direkt mit dem Impfen loslegen können. Jeder Arzt kann pro Kassensitz 240 Dosen des neuen Impfstoffs bestellen. Das reiche für eine Arztpraxis, sagt Pascal Seith.

Angepasste Impfstoffe nur für Boosterungen

"Die angepassten Impfstoffe sind nur für Boosterungen zugelassen."

Möchte sich jemand zum ersten Mal impfen lassen, geht das allerdings nicht mit den neuen angepassten Impfstoffen. Die sind nur für Boosterungen zugelassen. Seit: "Das heißt, dass wir immer was von den anderen Impfstoffen auf Lager haben müssen". Ein logistischer Aufwand für die Praxen.

Laut STIKO sollten sich zunächst nur bestimmte Gruppen zum vierten Mal impfen lassen, wie etwa Menschen ab 60 Jahren oder die Bewohnerschaft von Pflegeheimen. Grundsätzlich könne sich aber jeder auffrischen lassen, der den Wunsch danach hat, sagt Hausarzt Seith.

Wie sinnvoll eine vierte Impfung?

Diese Frage lässt sich so allgemein nicht beantworten. Mit drei Impfungen gilt man derzeit als ausreichend geschützt. Hausarzt Seith sagt: "Das kann individuell entschieden werden." Hat jemand Vorerkrankungen? Arbeitet jemand im Gesundheitswesen? Wie ist das familiäre Umfeld? All diese Fragen beeinflussen die Antwort nach der Sinnhaftigkeit. Hausarzt Christian Rödling empfiehlt die vierte Impfung vor allem denjenigen, die eine Vorerkrankung haben - das sei auch die Hauptzielgruppe.

Möchte man sich ein viertes Mal impfen lassen, stellt sich die Frage: Mit welchem der beiden Omikron-Impfstoffe?

"Es ist so, dass die BA.1-Omikronviren aktuell nicht mehr zurkulieren und tatsächlich die BA.4 und BA.5-Viren zirkulieren."

Freiburger Virologe Hartmut Hengel erachtet die angepassten Impfstoffe als sinnvoll. SWR Jasmin Bergmann

Trotzdem seien nach STIKO-Auffassung und auch nach der Datenlage, beide Impfstoffe in der Lage, die Auffrischung des Immunsystems zu bewirken. Aus diesem Grund seien beide Impfstoffe geeignet, sagt der Freiburger Virologe Hartmut Hengel.

Bedeutet jede neue Variante künftig eine neue Impfung?

Manche befürchten ein Impf-Abonnement, sagt Hengel. Er glaubt schon, dass wir uns immer wieder gegen Corona impfen lassen müssen: "Aber ich glaube nicht, dass wir mit jeder neuen Variante eine neue Impfung brauchen." Dennoch sind für ihn die angepassten Impfstoffe sinnvoll. Was wir aber nicht erwarten dürfen, sei, dass dadurch keine neuen Virus-Varianten entstehen. Ein Ende der Pandemie sehe er aufgrund der neuen Impfstoffe (noch) nicht. "Es wird darauf hinauslaufen, dass das Virus und unsere Impfstoffe in einen gewissen Wettlauf eintreten", so Hengel.

"Wir werden dem Virus am Ende immer hinterher laufen. "

Für diesen Winter erwartet er wieder viele Infektionsgeschehen. Aber mit weniger schweren Verläufen, da eine größere Immunität in der Bevölkerung herrscht. "Das Corona-Virus hat sicherlich einen Teil seines Schreckens verloren", meint Hengel. Er vermutet, dass nicht allein das Corona-Virus, sondern auch das Influenza-Virus für Infektionen sorgen wird. Das Grippe-Virus hat zwei Jahre ausgesetzt, weshalb unser Immunsystem geschwächter ist.