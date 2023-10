Nach vorläufigem Aus des Biosphärenhauses: Wappenschmiede bis Jahresende offen

per Mail teilen

Das Biosphärenhaus und der Baumwipfelpfad in Fischbach bei Dahn sind seit einigen Tagen wieder geschlossen. Im benachbarten Naturerlebniszentrum Wappenschmiede geht der Betrieb dagegen weiter - bis Jahresende.

Das Naturerlebniszentrum Wappenschmiede wird seit mehr als 20 Jahren von der Gesellschaft für Naturschutz und Orthologie Rheinland-Pfalz betrieben. Seit geraumer Zeit steht fest, dass die Gesellschaft Ende 2023 die Umweltbildungseinrichtung und die dazugehörige Herberge mit Übernachtungsplätzen für mehr als 40 Personen verlassen wird. Der Pachtvertrag läuft aus und wurde von Seiten der Ortsgemeinde nicht verlängert, wie der Fischbacher Ortsbürgermeister Michael Schreiber (CDU) dem SWR sagt.

Biosphärenhaus in Fischbach bei Dahn seit einigen Tagen geschlossen

Denn eigentlich sei vorgesehen gewesen, dass die Betreiberfirma des Biosphärenhauses auch das Naturerlebniszentrum übernimmt. Doch daraus wird nichts. Die Agentur Stargate hat den Betrieb vor wenigen Tagen eingestellt. Es gibt einen Streit zwischen der Agentur und der Ortsgemeinde. Dabei geht es um viel Geld. Die Gemeinde und die Betreiberfirma streiten darum, wer wem hätte wie viel Geld bezahlen müssen.

"Wie es mit der Wappenschmiede weitergeht, ist noch nicht klar", sagt der Ortsbürgermeister. Auch beim Naturerlebniszentrum Wappenschmiede hatte man sich auf den Betreiberwechsel eingestellt, wie Melanie Wagner vom Team erzählt. Dass die Gesellschaft für Naturschutz und Orthologie die Einrichtung nun doch weiter betreibt, sei nicht vorgesehen. "Wir sind anderwärtig vergeben", sagt sie. Heißt: Ein Teil des Teams werde in anderen Bereichen der Gesellschaft übernommen, andere würden in Ruhestand gehen.

Naturerlebniszentrum in Fischbach in den Hersbtferien gut gebucht

Im Servicebereich sei eigentlich geplant gewesen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu übernehmen. "Wir wissen im Prinzip seit fast einem Jahr, dass wir das Haus verlassen werden", berichtet Wagner. So sei mittlerweile manches auch schon ausgeräumt worden. In den Herbstferien sei das Naturerlebniszentrum noch einmal gut gebucht, dann gebe es bis Anfang Dezember vor allen Dingen Besuch von Wochenendgruppen.

Immer wieder wird es dabei auch Abschiede mit Wehmut geben. "Manche Schulen kommen seit fast 20 Jahren zu uns", erzählt Melanie Wagner. In dieser Zeit seien auch Verbindungen entstanden. Sie sagt aber auch: "Mit 45 Betten ist das Haus wirtschaftlich schwer zu betreiben." Hier bräuchte es zumindest Raum für zwei Schulklassen.

Geschäftstelle der Naturschutzgesellschaft bleibt im Dahner Felsenland

Im Naturerlebniszentrum befindet sich auch die Geschäftsstelle Süd der Gesellschaft für Naturschutz und Orthologie Rheinland-Pfalz. In dieser ist Wagner ebenfalls mit einer halben Stelle tätig. Für die Geschäftsstelle seien bereits neue Räumlichkeiten gefunden - das gar nicht so weit entfernt in Erfweiler.