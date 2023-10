Biosphärenhaus in Fischbach bei Dahn wieder vor dem Aus

per Mail teilen

Das Biosphärenhaus Pfälzerwald schließt Mitte Oktober - womit das Haus zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit vor dem Aus steht. Der Betreiber nennt finanzielle Gründe.

Die Mitteilung der Agentur Stargate mit Sitz in Fischbach bei Dahn kommt wie ein Paukenschlag: Das Biospärenhaus Pfälzerwald/ Nordvogesen bleibt ab dem 15. Oktober geschlossen. Das über Jahre beliebte Ausflugsziel weiter zu betreiben, mache aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn mehr, heißt es zur Begründung.

+++ Pressemitteilung +++ Fischbach bei Dahn, 04. Oktober 2023 Startgate Agentur beendet das Projekt Natur-Erlebnis-Park...Posted by Stargate Agentur on Wednesday, October 4, 2023

Biosphärenhaus, Baumwipfelpfad und Wohnmobilstellplätze dicht

Betroffen sind demnach auch der Baumwipfelpfad und die Wohnmobilstellplätze am Biosphärenhaus. Außerdem will die Agentur - anders als geplant - jetzt doch nicht die angegliederte Jugendherberge übernehmen. Und: Die Disco "Quasimodo" in Pirmasens bleibt ebenfalls bis auf Weiteres geschlossen. Hier hatte die Agentur Stargate schon im Sommer die letzte Veranstaltung durchgeführt - weitere soll es unter ihrem Namen erst mal nicht geben.

Vorwurf an Politik: Zuschuss nicht gezahlt und zudem Schulden

Hinter den Kulissen, darauf lässt die Mitteilung der Agentur schließen, muss es zuletzt gekracht haben. So wartet Stargate nach eigenen Angaben weiter auf einen Zuschuss, den die Kommunalpolitik ihr zugesichert habe. Der Antrag sei bis heute aber noch nicht einmal bearbeitet worden.

Außerdem schulde die Ortsgemeinde Fischbach den Betreibern des Biospährenhauses Geld in Form von Mieteinnahmen. Konkret gehe es um einen fünfstelligen Betrag, sagt die Agentur Stargate.

Der Baumwipfelpfad am Biosphärenhaus wird Mitte Oktober 2023 ebenfalls geschlossen. SWR

Mitarbeiter in Fischbach bei Dahn verlieren ihren Arbeitsplatz

Von dem plötzlichen, erneuten Aus des Biosphärenhauses sind nach Agenturangaben fast 20 Mitarbeiter betroffen. Für sie bemühe man sich aktuell, eine "bestmögliche Lösung" zu finden.

Der Fischbacher Ortsbürgermeister Michael Schreiber (CDU) sagte zu alldem auf SWR-Anfrage, er sei überrascht. Mit der Verbandsgemeinde, dem Kreis Südwestpfalz und dem Bezirksverband Pfalz liefen Gespräche, wie es jetzt weitergehen soll.

Biosphärenhaus im Pfälzerwald war schon mal angezählt

Das Biosphärenhaus Pfälzerwald/ Nordvogesen stand vor rund einem Jahr schon einmal vor dem Aus. Damals hatte die Ortsgemeinde erklärt, dass sie sich den Weiterbetrieb nicht mehr leisten kann - auch, weil immer weniger Besucher kamen.