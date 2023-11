Wer teilt sich mit wem ein Zimmer? Wo sind Familie am besten aufgehoben? Und überhaupt: Wo ist noch Platz? Fragen, mit denen sich Johannes Walther täglich beschäftigt. Er arbeitet beim Arbeits- und sozialpädagogischen Zentrum in Kaiserslautern und ist für die Verteilung von Geflüchteten in Kaiserslautern zuständig.

Als Koordinator beim ASZ kümmert er sich um die Belegung von asylsuchenden Menschen in verschiedenen Flüchtlingsunterkünften in Kaiserslautern. Für bis zu 15 Flüchtlinge pro Woche gilt es ein neues temporäres Zuhause zu finden, nachdem sie ihre erste Zeit in Deutschland in einer Erstaufnahmeeinrichtung gelebt haben. Die Verteilung auf Flüchtlingsunterkünfte erfolgt nach bestimmten Kriterien, wie Geschlecht, Familienstand und Herkunft.

Flüchtlingsunterkunft im Asternweg in Kaiserslautern SWR

Herkunft der Flüchtlinge bei Verteilung in Kaiserslautern entscheidend

Wenn es die Kapazitäten erlauben, wird bei der Verteilung der Menschen auf die Unterkünfte die Abstammung berücksichtigt, wie Johannes Walther erklärt. Es macht Sinn, Geflüchtete, die die gleiche Sprache sprechen oder Glaubensrichtung haben, gemeinsam unterzubringen. Auf diese Weise können sie sich gegenseitig als Bezugspersonen unterstützen. Weil die Flüchtlingsunterkünfte in Kaiserslautern aber bereits an der Belastungsgrenze sind, können die Nationalitäten bei der Verteilung immer seltener berücksichtigt werden.

Eine Ausnahme gibt es nur bei ukrainischen Flüchtlingen. Da aus der Ukraine fast nur Frauen und Kinder nach Deutschland geflohen sind, leben sie in separaten Heimen.

„Den Luxus von Privatsphäre gibt es nicht.“

Kaum noch Plätze in Flüchtlingsunterkünften frei

Weil der Platz in den Flüchtlingsunterkünften immer weniger wird, sind die Koordinatoren schon seit einiger Zeit auf Verdichtungskurs. Das bedeutet: Mittlerweile leben die Asylsuchenden teilweise zu dritt in einem Zimmer, teilen sich ein Gemeinschaftsbad mit einer ganzen Etage und das über Jahre hinweg, so Walther. Laut ihm birgt die fehlende Privatsphäre Konfliktpotenzial. Hinzu kommt, dass die geflüchteten Menschen oft an posttraumatischen Belastungsstörungen leiden und sowieso schon psychisch labil sind, beobachtet Walther.

Flüchtlingsheim Colosseum in Kaiserslautern SWR

Acht Unterkünfte für Flüchtlinge in Kaiserslautern

Insgesamt gibt es verteilt im Stadtkreis Kaiserslautern acht Flüchtlingsunterkünfte. In einigen leben überwiegend Familien, andere sind hauptsächlich für Single-Personen vorgesehen, sagt Walther. Die größte Flüchtlingsunterkunft bietet Platz für bis zu 350 Personen.