Runder Tisch zur Flüchtlingssituation in Kusel

In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Kusel treffen sich am Montag Politiker, um über die aktuelle Situation zu reden. Viele Menschen in und um Kusel finden, dass es in der Kleinstadt zu viele Flüchtlinge gibt.

