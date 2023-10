Wie in so vielen Städten in Rheinland-Pfalz dient auch in Neuwied eine Turnhalle als provisorische Unterkunft für Geflüchtete. Die 66.000-Einwohner-Stadt beherbergt rund 3.000 Geflüchtete. Die Stadtbevölkerung sei tolerant und offen, so der Oberbürgermeister. Dennoch seien Probleme nicht wegzudiskutieren.