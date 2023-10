Kommen alte Bahnstrecken in RLP wieder ans Netz?

Früher waren mehr Dörfer in Rheinland-Pfalz an die Schiene und damit an die nächstgelegene Stadt angebunden. Aber Strecken könnten reaktiviert werden, das zeigen Machbarkeitsstudien. In Rheinland-Pfalz sind hier vier Bahnstrecken im Gespräch; es geht um Strecken der Eifelquerbahn, der Glantalbahn, der Queichtalbahn und um die Strecke zwischen Igel und Ehrang. Hier wird bereits erneuert.