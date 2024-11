Schüler aus Kaiserslautern in den USA: "Es ist interessant, wie die Wahl hier beworben wird"

Die Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika läuft so langsam an. Schüler aus Kaiserslautern sind derzeit in der US-Partnerstadt Columbia zum Austausch.

Kaiserslauterns Partnerstadt Columbia liegt in South Carolina – einem Staat, der bei den vergangenen Präsidentschaftswahlen mehrheitlich republikanisch gewählt hat. Dort sind im Augenblick Schüler des Rittersberg Gymnasiums aus Kaiserslautern. Die sechs Jugendlichen haben das Capitol, also den Regierungssitz von South Carolina, besichtigt.

Schüler aus Kaiserslautern: "Deutschland und Amerika sind schon sehr unterschiedlich"

Alle haben gute Laune, sie sind zum ersten Mal in Amerika und haben gleich einige Unterschiede zu Deutschland festgestellt. Schüler Vinh Weinhold erzählt, dass das Leben in Amerika ganz anders ist als daheim in Kaiserslautern. Vor allem in Sachen Essen: "Vieles ist frittiert und es gibt viel Fast Food". Aber auch die Schule funktioniere in Columbia anders als in Kaiserslautern. Wenke Simon erzählt zum Beispiel, dass die Lehrer den Unterricht ganz anders gestalten würden als daheim. "Die Fächer sind ganz unterschiedlich", erzählt sie. "Hier habe ich in der Schule das Fach Ingenieurwesen. Das habe ich zuhause nicht." Außerdem spiele Sport in der Schule und auch außerhalb eine ziemlich große Rolle.

In amerikanischen Gastfamilien das Leben kennengelernt

Die Schüler des Rittersberg Gymnasiums sind zu Gast in der Governor’s School. Die liegt ein bisschen außerhalb von Columbia. In der Schule besuchen die Lauterer Schüler den mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig. Ziel des Austausches ist es, erklärt Schülerin Cecilia Hühnermann, dass die Schüler sich in den naturwissenschaftlichen Fächern auf englisch weiterentwickeln. Eigentlich wohnen die Schüler aus Kaiserslautern in Columbia im Internat. Ein Wochenende haben sie aber auch in amerikanischen Gastfamilien verbracht und so den American way of life ein wenig kennengelernt.

Schüler aus Kaiserslautern sind gespannt auf US-Wahlergebnisse

Am spannendsten sei aber, so die Schüler, dass sie während der Präsidentschaftswahlen in Amerika sind. Marcus Lachmann erzählt, dass es sehr interessant ist, zu sehen, wie sehr die Wahlen beworben werden und wie sehr sich die Menschen dafür interessieren. "Ich werde mir auch die Wahlen und die Ergebnisse angucken und mir dann eine Meinung darüber bilden, was die Leute hier denken."