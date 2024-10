Infos, Trends und Ergebnisse

Wohin steuert unser wichtigster Absatzmarkt USA nach der Wahl? Viele bei uns setzen auf Kamala Harris. Wie sehen ihre Pläne aus und wie gut wären sie wirklich für uns und unsere Wirtschaft? Es geht um Preise, Schulden, Subventionen und den Handel.

+++



Anna Planken und David Ahlf gehen Kamala Harris Aussagen zur Wirtschaft mit Experten durch. Was würden ihre Pläne bedeuten: für die Inflation, für Verbraucher und Firmen in den USA – und in der Folge auch bei uns? Was unterscheidet ihre Wirtschaftspolitik von den Plänen von Donald Trump? Wo liegen bei einem Wahlsieg von Harris die Chancen für unsere Wirtschaft, und wo sind Harris Pläne eher das geringere Übel? Und was ist am Ende wirklich entscheidend?

+++

Was Donald Trump für die Wirtschaft plant – und was das für uns bedeuten würde, das könnt ihr in der aktuellen Folge von 11KM: der tagesschau-Podcast hören mit Plusminus-Podcast-Autorin Christine Bergmann: https://1.ard.de/11KM_Trump_Wirtschaftspolitik

+++



Links und Quellen:

Kamala Harris auf Youtube: Video ihres Auftritts in Pittsburgh am 25.09.2024

https://www.youtube.com/watch?v=XokApnr_Cak

+++

Ifo-Institut: Artikel zur Präsidentschaftswahl in den USA

https://www.ifo.de/publikationen/2024/zeitschrift-einzelheft/ifo-schnelldienst-92024-praesidentschaftswahl-den-usa

++

IW-Köln: Übersicht zur US-Wahl mit Studien, Interviews & Co.

https://www.iwkoeln.de/us-wahl-2024.html

+++

Statista: US-Staatsverschuldung

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1975/umfrage/staatsverschuldung-der-usa/

+++

Tagesschau.de: USA derzeit wichtigster deutscher Handelspartner

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/usa-china-handelspartner-100.html

+++

Uni Princeton: Infos zu Markus Brunnermeier

https://markus.scholar.princeton.edu/

+++

Wifo: Infos zu Gabriel Felbermayr

https://www.wifo.ac.at/person/gabriel-felbermayr/

+++

Ifo: Infos zu Clemens Fuest

https://www.ifo.de/fuest-c

++

Unsere Plusminus-Folge zur Inflation:

https://1.ard.de/plusminus-podcast-Verbraucherpreise

+++

Das Team:



Hosts: Anna Planken & David Ahlf



Instagram:

@anna.planken https://www.instagram.com/anna.planken/



@davidihrswisst https://www.instagram.com/davidihrswisst/



Autor*in: Christine Bergmann

Redaktion: Katharina Fortenbacher-Jahn



Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de



Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

+++

Unser Podcast-Tipp:

Noch mehr zur US-Wahl gibt es bei „Amerika, wir müssen reden.“ Die Hosts sind Ingo Zamperoni, den viele aus den Tagesthemen kennen, und seine Frau, die US-Journalistin Jiffer Bourguignon. Sie diskutieren mit einem auch sehr persönlichen Blick die Gegensätze, die sich durch den amerikanischen Alltag ziehen: https://www.ardaudiothek.de/sendung/amerika-wir-muessen-reden/82222746/