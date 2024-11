Die Präsidentenwahl in den USA hat große Auswirkungen auf die Wirtschaft in der Pfalz. Denn 2.000 Unternehmen haben Handelsbeziehungen, sagt die Industrie- und Handelskammer IHK.

Die Auswirkungen für die Pfälzer Unternehmen wären gewaltig, wenn nach der Präsidentenwahl beispielsweise Zölle erhöht oder Handelsbeschränkungen eingeführt würden, sagt ein Sprecher der Industrie-und Handelskammer (IHK) Pfalz. In Rheinland-Pfalz haben rund 8.000 Firmen Wirtschaftsbeziehungen in die USA, davon stammen 2.000 Firmen aus der Pfalz. Sind Pfälzer Arbeitsplätze in Gefahr?

Experte der IHK Pfalz analysiert

Der USA-Referent der IHK Pfalz, Kai von Linden, verfolgt seit Monaten gespannt den Wahlkampf in den USA und analysiert die Aussagen der Kandidaten Kamala Harris und Donald Trump. Schon während seines Studiums hat von Linden für seine Masterarbeit recherchiert, wie sich die vom damaligen Präsidenten Trump eingeführten Autozölle auf die deutsche Wirtschaft auswirken.

Trump droht mit Schutzzöllen

Auch jetzt droht Kandidat Trump wieder mit Schutzzöllen, um die amerikanische Wirtschaft abzuschotten. Für die Pfälzer Unternehmen ein Grund zur Sorge, meint von Linden. Die Drohungen von Präsidentschaftskandidat Donald Trump, Zölle einzuführen bieten Grund zur Sorge für die pfälzische Wirtschaft.

ZEW Mannheim: "Harris-Sieg ist besser für Deutschland"

USA-Referent Kai von Linden zitiert aus einer Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. Demnach wäre ein Wahlsieg von Harris günstiger für die deutsche Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt BIP in Deutschland würde bei einem Harris-Sieg um 0,14 Prozentpunkte stärker steigen als bei einem Trump-Erfolg.

"0,14 Prozentpunkte klingt lächerlich wenig", sagt Kai von Linden. Doch da das BIP im Jahr 2023 insgesamt rund 4,12 Billionen Euro betrug, also 4.120.000.000.000 Euro, wären 0,14 Prozent davon immerhin 5,7 Milliarden Euro. Das BIP ist die Summe aller Waren und Dienstleistungen, die während eines Jahres in Deutschland erwirtschaftet werden.

Die Wirtschaftsbeziehungen Pfalz - USA Die IHK Pfalz schätzt, dass rund 2.000 Pfälzer Unternehmen Geschäftsbeziehungen zu den USA haben. In ganz Rheinland-Pfalz sind es sogar 8.000. Vor allem Maschinenbaufirmen, die Automobilindustrie und die Chemiebranche verkaufen viele Produkte in die USA. Im vergangenen Jahr 2023 waren die USA nach Frankreich das zweitwichtigste Exportland. Waren im Wert von fast 6 Milliarden Euro gingen aus Rheinland-Pfalz in die USA Umgekehrt werden Waren im Wert von rund 3 Milliarden Euro aus den USA nach Rheinland-Pfalz importiert. Das Mannheimer ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) schreibt in einer Studie: Ein Wahlsieg von Harris wäre besser für die deutsche Wirtschaft und würde das Bruttoinlandsprodukt BIP um rund 5,7 Milliarden Euro stärker beflügeln als ein Sieg Trumps. Bei Harris sehen die ZEW-Experten größere Chancen für Preisstabilität und sie erwarten, dass sich die internationalen Finanzmärkte stabiler entwickeln. Bei Trump befürchten sie dagegen Schutzzölle.

Werden die US-Soldaten aus der Pfalz abgezogen?

Möglicherweise hängt vom Ergebnis der US-Präsidentenwahl auch die Zukunft der amerikanischen Soldaten in Deutschland ab. Rund 50.000 leben laut IHK Pfalz in Rheinland-Pfalz. "Ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, vor allem für Einzelhändler und Dienstleister vor Ort, zum Beispiel in Ramstein, wo sich der Luftwaffenstützpunkt befindet", sagt Kai von Linden. In seiner ersten Amtszeit hatte Präsident Donald Trump damit gedroht, die US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen.

Die US Army ist mit acht und die Air Force mit zwei Standorten in RLP vertreten. Fast alle befinden sich in der Pfalz. Auf der Grafik ist im Norden abgeschnitten der Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem im Eifelkreis Bitburg-Prüm. SWR

Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

Laut den jüngsten Umfragen wird es in der Wahlnacht am 5. November ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Harris und Trump geben. Kai von Linden von der IHK Pfalz wird die Auszählung gespannt verfolgen; ebenso viele Firmeninhaber und Geschäftsleute in der Pfalz. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch informiert SWR1 Rheinland-Pfalz in einer Radio-Sondersendung ständig über die aktuellen Ergebnisse.