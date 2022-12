per Mail teilen

Die Polizei, dein TIERfreund und Helfer! An der Autobahn bei Kaiserslautern hat die Polizei einen verletzten Bussard gerettet. Den Greifvogel hatte wohl ein Fahrzeug erwischt.

Besorgte Autofahrer riefen bei der Polizei an, als sie den verletzten Bussard an der Überleitung von der A6 auf die A63 bei Kaiserslautern sahen. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte ihn bergen. Dabei habe er benommen und desorientiert gewirkt, schreiben die Beamten in einer Mitteilung.

Glück im Unglück: Diesen Bussard rettete die Autobahnpolizei Kaiserslautern an der Autobahn bei Kaiserslautern. Polizei Kaiserslautern

Bussard auf A6/A63 wohl mit Auto kollidiert

Offenbar, so vermuten die Polizisten, war der Vogel im Flug mit einem Fahrzeug zusammengestoßen und zu Boden gestürzt - zum Glück nicht direkt auf die Autobahn, sondern daneben. Mit Decke und Polizei-Jacke fingen die Polizisten den Bussard ein und brachten ihn zur Dienststelle.

Verletzter Vogel bei Kaiserslautern hatte Gehirnerschütterung

Anschließend kümmerte sich Mitglieder eines Tierhilfevereins um ihn. Ihrer Einschätzung nach hat der Vogel eine Gehirnerschütterung abbekommen. "Seine Chancen für eine vollständige Genesung sind demnach gut", schreibt die Polizei weiter.