Pirmasens will von seinen Bürgern wissen, wie sicher sie sich in der Stadt fühlen

Wie sicher fühlen sich die Menschen in den jeweiligen Stadtteilen von Pirmasens? Das will die Stadt wissen und hat dazu am Donnerstag eine Umfrage gestartet.

Der Umfragebogen wurde vom kriminalpräventiven Rat erarbeitet und kann unter anderem online auf der Internetseite der Stadt Pirmasens ausgefüllt werden. In Papierform liegen die Fragebögen nach Angaben der Stadt auch im Rathaus, im Bürger-Service-Center, im Ordnungsamt und in den Quartiersbüros aus. Die Teilnahme an der Befragung ist anonym. Um aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen, hofft die Stadt Pirmasens, dass sich möglichst viele Menschen an der Umfrage beteiligen.

Die Bürger können unter anderem angeben, wo und warum sie sich in Pirmasens und den Ortsbezirken unsicher fühlen und wovor sie sich besonders fürchten - beispielsweise Körperverletzung, Sachbeschädigung, Betrug oder sexueller Missbrauch. Außerdem können sie Vorschläge machen, wie man die Situation verbessern könnte.

Wie sicher ist Pirmasens? Fragebögen bis Ende Januar ausfüllen

Die Befragung biete den Menschen eine echte Chance auf Beteiligung und Mitgestaltung, erklärt der städtische Ordnungsdezernent. Bis Ende Januar können die Fragebögen ausgefüllt und abgegeben werden, entweder per Mail an ordnungsamt@pirmasens.de oder per Post an die Stadtverwaltung. Die Auswertung soll dann im März veröffentlicht werden.