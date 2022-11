Arbeitskreis für Sicherheit und Sauberkeit in Kaiserslautern trifft sich

per Mail teilen

In Kaiserslautern ist die Diskussion um die Sicherheit in der Innenstadt voll entbrannt. Ein Arbeitskreis soll jetzt Lösungen entwickeln.

Vor allem rund um die Mall in Kaiserslautern fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger unwohl. SWR

Der neue Arbeitskreis "Sicherheit und Sauberkeit im öffentlichen Raum" trifft sich am Mittwoch zum ersten Mal. Mit dabei sind Vertreter und Vertreterinnen der Stadtratsfraktionen, Mitarbeitende der Stadtbildpflege sowie Vertreterinnen und Vertreter des Jugendparlamentes und des Seniorenbeirates. Sie sollen nach dem Willen von Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) Probleme direkt mit Fachleuten besprechen und gemeinsam Lösungen entwickeln.

Umfrage: Bürger fühlen sich in Kaiserslautern nicht sicher

Hintergrund ist eine repräsentative Studie der TU Kaiserslautern. Die Wissenschaftler hatten mehr als 3.000 Bürger befragt, wie es um die Sicherheit und Sauberkeit in Kaiserslautern bestellt ist. Dabei war herausgekommen, dass sich die Befragten vor allem in den Stadtteilen Kaiserslautern-West, auf dem Betzenberg und in der Innenstadt unsicher fühlen – und das vor allem abends.

Besonders rund um die Mall, auf dem Rathausvorplatz und am Hauptbahnhof verwiesen die Befragten auf pöbelnde und betrunkene Menschenansammlungen. Das Bundeskriminalamt hatte Kaiserslautern in seiner Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2021 deutschlandweit auf Platz acht eingeordnet - noch vor Großstädten wie Köln oder Hamburg. Daraufhin hatte sich eine Diskussion über die Sicherheit in der Stadt entwickelt. Die Polizei hatte die Zahlen relativiert.