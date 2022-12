Ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Kusel hat am Morgen großen Schrecken an seiner alten Schule in Pirmasens verbreitet. Der Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus, weil in einer Handynachricht von mehren Gewalttaten die Rede war.

Ein Lehrer der Nardini Grund- und Hauptschule hatte laut Polizei Alarm geschlagen. Sein ehemaliger Schüler habe sich per Handy gemeldet und angekündigt, mehrere Gewalttaten an seiner alten Schule in Pirmasens zu verüben. Fahnung in Pirmasens und dem Kreis Kusel Gegen 9 Uhr rückte die Polizei deshalb mit einem Großaufgebot sowohl nach Pirmasens, als auch in den Kreis Kusel aus. Obwohl die Beamten "mit größter Wahrscheinlichkeit" davon ausgingen, dass sich der 17-Jährige zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Schulgelände aufhielt, sicherten sie das Gebäude ab. Polizei kann Gesuchten in Schönenberg-Kübelberg festnehmen Gleichzeitig wurde im Kreis Kusel nach dem jungen Mann gesucht, da er nach Polizeiangaben hier lebt. Nach rund eineinhalb Stunden konnten Beamte ihn schließlich in Schönenberg-Kübelberg stellen. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden, heißt es offiziell. Die Polizei ermittelt jetzt, was den 17-Jährigen angetrieben hat und wie ernst seine Drohung möglicherweise war.

Sendung am Mi. , 14.12.2022 13:00 Uhr, Am Nachmittag, SWR4 Rheinland-Pfalz