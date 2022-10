Studie: Wie sicher ist Kaiserslautern?

Über das Thema Sicherheit in Kaiserslautern wurde zuletzt viel diskutiert - teils auch sehr hitzig. Jetzt liegt das Ergebnis einer repräsentativen Studie vor.

Im Rahmen der Studie hat die Technische Universität Kaiserslautern mehr als 3.000 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger befragt. Das Sicherheitsgefühl in Kaiserslautern ist seit Jahren auch im Stadtrat immer wieder Thema. Nachdem das Bundeskriminalamt die Stadt Kaiserslautern in seiner Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2021 deutschlandweit aber auf Platz acht eingeordnet hatte, noch vor Großstädten wie Köln, Hamburg oder Düsseldorf, entbrannte eine hitzige Debatte im Stadtrat.

Studie weist besonders unsichere Orte aus

Die Sicherheitsstudie der TU Kaiserslautern soll helfen, die hitzige Debatte zu versachlichen. Die Ergebnisse machen nach Angaben der Stadt deutlich, dass sich die Befragten vor allem in Kaiserslautern-West, im Bereich des Volksparks und auf dem Betzenberg unsicher fühlen – und das insbesondere abends. Aber auch die Innenstadt erleben viele Menschen demnach als unsicheren Ort.

Angst vor betrunkenen und pöbelnden Personengruppen

Insbesondere an der Mall, auf dem Rathausvorplatz und am Hauptbahnhof verweisen die Befragten auf betrunkene und pöbelnde Menschenansammlungen. Außerdem werden in der Umfrage als besonders belastend Hundekot und Müll in der Stadt sowie zu schnell fahrende Autos genannt. Und: Vor allem jüngere Frauen fühlen sich in Kaiserslautern unsicher. Die TU fordert deshalb, dass das bei den angekündigten Gegenmaßnahmen der Stadt berücksichtigt werden müsse.

Stadt gibt weitere Studie in Auftrag

Basierend auf den Ergebnissen einer Sicherheitsstudie gibt es nun eine weitere Umfrage, gezielt unter Frauen und Mädchen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, geht es um das Thema Angsträume. Die städtische Gleichstellungsbeauftragte rufe alle Frauen und Mädchen dazu auf, auf einer Karte im Internet Orte zu markieren, an denen sie Angst haben. Zu finden ist die Karte im Internet. Genauso können Angsträume laut Stadt aber auch direkt vor Ort über die Standorterkennung des Smartphones übermittelt werden.