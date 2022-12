Nur wenige Glatteis-Unfälle im Westen der Pfalz

Der Schnee kam am frühen Morgen in die Westpfalz und im Zuge dessen wurden die Straßen örtlich glatt. Die Polizei registrierte bis zum Mittwochnachmittag aber nur wenige Unfälle.

Nur zehn Unfälle bis Mittwochnachmittag, nur Blechschaden, keine Verletzten, Sachschaden insgesamt: Rund 30.000 Euro - so lautet die Bilanz der Polizei nach dem ersten Schneefall in der Westpfalz.

Im Bereich der Polizeidirektion Kaiserslautern habe es bis zum Nachmittag sechs Unfälle gegeben. "Nicht angepasste Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn", hieß es beispielsweise sowohl in Rodenbach, als auch in Kaiserslautern. Dort prallten Autos beim Abbiegen gegen geparkte Autos oder Verkehrsschilder.

Autos in Kaiserslautern, Mehlingen und Deloch geraten ins Rutschen

Auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet West in Kaiserslautern rutschte ein Auto laut Polizei beim Wenden gegen ein anderes Fahrzeug. In Mehlingen im Kreis Kaiserslautern und in Desloch bei Lauterecken sei jeweils ein Auto ins Schleudern geraten und habe jeweils einen Leitpfosten beschädigt.

Der Glatteis-Unfall mit dem größten Sachschaden in der Westpfalz registrierte nach eigenen Angaben die Polizeiinspektion Kusel. In Etschberg sei ein Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen und sei in die Leitplanken gekracht. Sachschaden: 8.000 Euro.

Auch einige kleinere Unfälle in der Südwestpfalz

In der Südwestpfalz mussten Beamte der Polizeiinspektion Dahn dreimal zu witterungsbedingten Unfällen ausrücken. Autos waren auf glatten Straßen ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laterne oder in die Schutzplanken geprallt.

Auffahrt zur B10 kurzzeitig blockiert

Außerdem war in Hinterweidenthal die Auffahrt zur B10 am Mittwochvormittag kurzfristig gesperrt. Hier habe ein Lkw die Fahrbahn blockiert, weil er auf der schneeglatten Straße nicht weiterfahren konnte.