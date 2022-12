Weihnachtsbäume ragen aus Cabrio bis in den Gegenverkehr

Eine Frau hat zwei Weihnachtsbäume ungesichert in ihrem offenen Cabrio transportiert. Die zwei Meter hohen Bäume ragten bis in den Gegenverkehr. Die erste Verwarnung der Polizei nahm sie offenbar nicht ernst.

Auf einer Bundesstraße bei Neitersen (Landkreis Altenkirchen) hat die Polizei am Dienstag binnen kurzer Zeit eine Frau zweimal angehalten, die in ihrem offenen Cabrio zwei Weihnachtsbäume transportierte. Den Angaben nach hatte die Frau aber darauf verzichtet, die zwei Meter hohen Tannen für die Fahrt zu sichern. Die Bäume ragten links und rechts aus dem Auto bis in den Gegenverkehr hinaus und drohten in Kurven seitlich aus dem Cabrio zu fallen.

Anweisungen der ersten Verwarnung nicht befolgt

Das erste Mal stoppte die Polizei die Frau auf einer Bundesstraße bei Neitersen und forderte sie auf, die Bäume mit einem anderen Fahrzeug weiter zu transportieren. Die Frau und ihre Begleitung sicherten das den Beamten zu. Tatsächlich wurden die beiden nur einen Ort weiter erneut mit den ungesicherten Bäumen im Cabrio angehalten. Die Bäume seien daraufhin unter Aufsicht in einen Transporter verladen worden, so die Polizei.

Gegen die Frau wird nun "trotz der anstehenden Feiertage", so die Polizei, wegen einer nicht vorhandenen Ladungssicherung und der vorsätzlichen Weiterfahrt ermittelt.