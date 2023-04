Dumm gelaufen? Mann stoppt beim Aufräumen Züge Richtung Pfalz

Ein neuer Hauseigentümer im Kreis Bad Kreuznach wollte im Keller aufräumen. Dabei hat er eine Bahnstrecke Richtung Pfalz lahmgelegt.

Wenn es für Menschen, die auf den Zug angewiesen sind, nicht tragisch wäre, wäre die Geschichte fast schon zum Lachen. In Altenbamberg im Landkreis Bad Kreuznach hat ein Mann ein Haus erworben. Genauer gesagt: das ehemalige Bahnhofsgebäude in dem Ort. Wie in so einem Fall nicht ungewöhnlich, machte sich der neue Eigentümer nach Angaben einer Bahnsprecherin dann auf, die Räumlichkeiten auf Vordermann zu bringen.

Deutsche Bahn bestätigt: Missgeschick führt zu Totalausfall

Während der Mann also aufräumte, habe er unbeabsichtigt technische Anlagen der Bahn beschädigt, die hier offensichtlich noch vorhanden - und in Betrieb waren. Denn was laut der Unternehmenssprecherin folgte, war nicht nur eine gestörte Signalanlage. Auch der Zugfunk sei komplett ausgefallen.

Keine Züge von und nach Rockenhausen

Die Bahn musste deshalb in der vergangenen Woche den Zugverkehr zwischen Bad Münster am Stein und Rockenhausen im Donnersbergkreis ausnahmslos stoppen. Das sei aus Sicherheitsgründen passiert, weil einige Bahnübergänge auf der Strecke Richtung Pfalz aus der Ferne überwacht werden.

Bahn hat Betrieb im Alsenztal wieder aufgenommen

Weitere Angaben zu dem Vorfall konnte die Bahn zunächst nicht machen. Fest steht nur: Inzwischen rollt der Zugverkehr zwischen den Kreis Bad Kreuznach und dem Donnersbergkreis wieder.