Keine Züge auf der Lautertalbahn und der Alsenzbahn an diesem Wochenende

An diesem Wochenende (20. und 21. August) fahren auf den Strecken der Lautertalbahn und der Alsenzbahn keine Züge. Die Gründe dafür sind unterschiedlich.

Die Deutsche Bahn hat den Zugverkehr auf der Lautertalbahn zwischen Kaiserslautern und Lauterecken-Grumbach (RB66) komplett eingestellt. Grund sind nach Angaben der Bahn viele kranke Lokführer. Deshalb fahren auf der Lautertalstrecke diesen Samstag und Sonntag keine Züge.

Ersatzverkehr mit längeren Fahrtzeiten

Laut Bahn soll zwischen Kaiserslautern und Lauterecken-Grumbach ein Ersatzverkehr unterwegs sein. Die Mitnahme von Fahrrädern sei aus Platzgründen nicht möglich. Außerdem weist die Bahn darauf hin, dass Fahrgäste mit längeren Fahrzeiten rechnen müssen. Einen Ersatzverkehr gibt es auch auf der Alsenzbahn.

Gleisarbeiten zwischen Alsenz und Rockenhausen

Wie der Schienen-Zweckverband mitteilt, ist die Strecke der Alsenzbahn zwischen Alsenz und Rockenhausen an diesem Wochenende gesperrt. Grund sind Gleisbauarbeiten der DB Netz AG. Die Züge der Linien RB65 (Kaiserslautern - Bingen) und die RE17 der vlexx-GmbH werden in dem gesperrten Abschnitt durch Busse ersetzt. Diese haben laut Zweckverband in Alsenz und Rockenhausen jeweils Anschluss an die Züge in Richtung Kaiserslautern und Bad Kreuznach.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage der Deutschen Bahn oder der vlexx-GmbH.

Gleisarbeiten an Alsenzbahn auch im September

Anfang September werden die Gleisarbeiten auf der Alsenzbahn fortgesetzt. Dann wird es auf der Strecke zwischen Alsenz und Rockenhausen wieder Zugausfälle geben - und zwar vom 10. bis 11. September.