Zugausfälle und Verspätungen in der Vorder- und Südpfalz

per Mail teilen

Eine Stellwerksstörung im Bereich des Bahnhofs in Wörth (Kreis Germersheim) sorgt am Mittwochmorgen für Verspätungen und Zugausfälle.

Heute morgen wurde der Weg durch die Südpfalz per Bahn durch Verspätungen erschwert. Betroffen waren nach Angaben der Deutschen Bahn die Züge und S-Bahnen zwischen Neustadt, Landau und Karlsruhe sowie in die Gegenrichtung bis nach Ludwigshafen und Mannheim.

Nach SWR Informationen hat das Rotlicht am neuen digitalen Stellwerk nicht funktioniert, weshalb die Züge ein Haltesignal bekommen hatten und erst später losgefahren seien. Erst vergangene Woche war in Wörth ein neues Stellwerk in Betrieb genommen worden.

Hier am Bahnhof in Wörth sollte ein neues Stellwerk eigentlich für einen reibungslosen Bahnablauf sorgen. SWR

Chaos auf den Bahnstrecken in der Pfalz

Nach Angaben der Deutschen Bahn gibt es Reparaturen auf der Verbindungsstrecke Neustadt - Karlsruhe, genauer im Gebiet zwischen Wörth am Rhein und Karlsruhe. Zur Entlastung könnten zeitweise nur einige Züge den Streckenabschnitt befahren. Es könne zu Verspätungen und Ausfällen in beide Richtungen im Regional- und S-Bahnverkehr kommen. Reisende sollen ihre Verbindungen vor Fahrtantritt prüfen.

Krankheitsausfälle bei der Bahn

Auch in den letzten Tagen und am Wochenende mussten Reisende in der Südpfalz bereits Geduld mitbringen. Die Züge zwischen Winden und Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) sind laut dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr beispielsweise wegen Personalmangels ausgefallen. Wie lange die Züge auf dieser Strecke noch ausfallen, ist noch ungewiss.