Blog: Jugendlicher mit Schusswaffe an der Mall Kaiserslautern, Hilfe bei Abschiebungen gefordert, verletzte Fans bei FCK-Spiel

9:53 Uhr ++ Sperrung auf der B10 von Landau nach Pirmasens ++ Wer heute Abend auf der B10 aus Richtung Landau nach Pirmasens will, muss eine Umleitung fahren. Das hat der zuständige Landesbetrieb mitgeteilt. Löwenherz- und Barbarossatunnel sind ab 20 Uhr gesperrt. Dort soll ein Kabelschaden behoben werden. Der Verkehr in Richtung Pirmasens wird dann über Annweiler umgeleitet. In der Nacht soll dann die Sperrung enden, eine genaue Uhrzeit dafür steht noch nicht fest.

7:34 Uhr ++ "MINTmachwelt" auf der Gartenschau Kaiserslautern ++ Wie kann man junge Menschen für Naturwissenschaften begeistern? Verschiedene Institutionen und Firmen aus Kaiserslautern versuchen es ab heute mit der "MINTmachwelt" auf der Gartenschau. Dabei können Kinder und Jugendliche ab vier Jahren selbst Experimente durchführen – zum Beispiel Wasser auf seine Qualität untersuchen oder selbst am Computer programmieren. Die "MINTmachwelt" auf der Gartenschau geht bis zum Samstag und ist täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

6:35 Uhr ++ Jugendlicher mit Schusswaffe an der Mall Kaiserslautern ++ Die Polizei hat an der Mall in Kaiserslautern vier Männer festgenommen. Dabei unter anderem ein 16-Jähriger, der eine Schusswaffe offen bei sich trug. Es war eine Schreckschusswaffe. Er flüchtete erst, dann konnten ihn die Polizisten stellen. Wenig später hatte nach Angaben der Polizei ein anderer Mann ein Pärchen angegriffen und eine Goldkette geraubt. Die Polizisten konnten drei Männer festnehmen – zwei im Zusammenhang mit dem Raub der Kette und einen aus der Gruppe, weil er Rauschgift dabei hatte.

6:21 Uhr ++ Mehr Unterstützung bei Abschiebungen gefordert ++ Städte und Kreise in der Westpfalz fordern bei der Abschiebung von Asylbewerbern ohne Bleiberecht mehr Unterstützung von Bund und Land. Nach dem Messerattentat von Solingen wünscht sich die Stadt Pirmasens zum Beispiel, dass sich zentrale Ausländerbehörden um die Abschiebungen kümmern. Für die Stadt hätte das den Vorteil, dass die Ausländerbehörden vor Ort von dieser Aufgabe entbunden werden. Abschiebungen seien mit einem großen logistischen Aufwand verbunden. Rainer Guth (parteilos), der Landrat des Donnersbergkreises, würde Flüchtlinge, deren Asylanträge keine Aussicht auf Erfolg haben, erst gar nicht in die Kommunen verteilen. Zudem fordert er, dass sich Asylbewerber ohne Identitätsnachweis auch nicht in Deutschland aufhalten dürfen. Die Kreisverwaltung Südwestpfalz würde es begrüßen, wenn Abschiebungen auch in Länder wie Afghanistan und Syrien möglich wären. In der Westpfalz sind unter den ausreisepflichtigen Menschen auch verurteilte Straftäter. Im Kreis Kaiserslautern sind das nach Angaben der Kreisverwaltung zum Beispiel etwa 20 Menschen, im Donnersbergkreis 14 und in Zweibrücken vier.

15:42 Uhr ++ Verletzte bei Spiel des FCK gegen Berlin ++ Beim Heimspiel des FCK am vergangenen Samstagabend gegen Herta BSC Berlin sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei heute bestätigte, wurde eine Frau von herabfallenden Stücken einer abgeschossenen Feuerwerksrakete getroffen. Sie erlitt Brandverletzungen. Ein weiterer Besucher wurde durch einen geworfenen Becher verletzt. In beiden Fällen ermittelt die Polizei jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach dem Spiel haben sich außerdem FCK- und Berlin-Fans gestritten. Die beiden aufgeheizten Gruppen sind nach Polizeiangaben im Bereich des Fritz-Walter-Stadions aufeinandergetroffen. Da sie sich nicht friedlich trennen ließen, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung. Zeugen, die im und nach dem Spiel außerhalb des Stadion etwas mitbekommen haben, sollen sich bei der Polizei Kaiserslautern melden.

14:14 Uhr ++ Expertin ist sich sicher: Batteriezellfabrik in Kaiserslautern kommt ++ Wird die Batteriezellenfabrik auf dem Opel-Gelände in Kaiserslautern weiter gebaut oder nicht? Die Firma ACC hatte den Bau gestoppt und das unter anderem mit dem schwachen Absatz von E-Autos begründet. In der Fabrik sollten eigentlich bis zu 2.000 Menschen arbeiten. Beatrix Keim, Direktorin eines Forschungsinstituts für die Auto-Industrie in Duisburg, geht aber davon aus, dass das Werk im kommenden Jahr weiter gebaut wird.

12:48 Uhr ++ Inklusives Wohnen in Pirmasens: Angebot erweitert ++ Die Bauhilfe in Pirmasens hat ihr Wohnprojekt "Am Wasserturm" erweitert - heute wurden neun weitere Wohnungen eingeweiht. Seit 2019 wohnen in dem Projekt Menschen, die Unterstützung brauchen, mit ehrenamtlich engagierten Menschen zusammen. Nach Angaben der Stadt war die Nachfrage nach dem Projekt groß. Deshalb hat die Bauhilfe Pirmasens die neun Wohnungen in den vergangenen Monaten für rund 700.000 Euro saniert und modernisiert.

12:09 Uhr ++ Auch 2025 kostenloses Sportprogramm im Pirmasenser Strecktalpark ++ In Pirmasens soll es vermutlich auch im Sommer nächsten Jahres wieder ein kostenloses Sportpogramm im Strecktalpark geben. Die Stadt ist nach eigenen Angaben zufrieden damit, wie das Angebot in diesem Jahr angenommen wurde: von Juni bis August haben demnach knapp 750 Menschen bei den Sportkursen unter freiem Himmel mitgemacht. Besonders beliebt gewesen seien Yoga-Kurse, Kickboxen und Training mit Gewichten. Das Sportprogramm im Strecktalpark gibt es seit gut vier Jahren. Pirmasens will damit Menschen für Bewegung in der Natur begeistern.

11:22 Uhr ++ Pirmasens: Vor der Polizei geflüchtet - Mann muss ins Gefängnis ++ Das Amtsgericht Pirmasens hat einen Mann zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt - unter anderem, weil er mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet war. Der Mann hatte keinen Führerschein und sollte auf der B10 kontrolliert werden. Er gab aber Gas und fuhr mit bis zu 150 kn/h in Richtung Landau. Dort wurde er von den Polizisten gestoppt. Der Mann darf nach dem Urteil des Amtsgerichtes innerhalb der kommenden fünf Jahre keinen neuen Führerschein machen. In das Urteil floss auch ein, dass er mehrfach aus Staubsauger-Automaten an Tankstellen Geld gestohlen hatte.

7:51 Uhr ++ Mehrere neue Baustellen auf Straßen in der Westpfalz ++ Autofahrer in der Westpfalz brauchen ab heute viel Geduld – und müssen längere Wege in Kauf nehmen. Heute werden nämlich gleich mehrere Baustellen eingerichtet. Betroffen sind unter anderem Straßen in Hettenhausen und bei Theisbergstegen:

6:46 Uhr ++ Probleme auf der Bahnstrecke von Kaiserslautern nach Bingen ++ Auf der Bahnstrecke von Kaiserslautern über Alsenz und Bad Münster nach Bingen können heute immer wieder Züge ausfallen oder später fahren. Nach einem Unwetter gestern Abend ist die Bahnstrecke zwischen Bad Kreuznach und Bingen wegen eines Erdrutsches gesperrt. Züge aus Kaiserslautern würden nach Angaben der Bahn deshalb in Bad Kreuznach wenden. Vorübergehend fahren zwischen Bad Kreuznach und Bingen nur Busse - und das voraussichtlich bis zum Abend.

18:08 Uhr ++ Stromausfall in Stadt und Kreis Kaiserslautern ++ Bewohner von Stadt und Kreis Kaiserslautern waren heute zeitweise ohne Strom. Wie die Pfalzwerke Netz AG mitteilt, war ein Kabeldefekt der Grund für den Stromausfall. Davon betroffen waren Teile von Kaiserslautern, Kindsbach, Landstuhl und Ramstein. Dort ist der Strom um die Mittagszeit ausgefallen, teilweise für bis zu zweieinhalb Stunden. Die Pfalzwerke konnten dann die Stromversorgung wieder herstellen.

16:49 Uhr ++ Motorrad stößt mit Greifvogel zusammen ++ Weil er bei Göllheim im Donnersbergkreis mit einem Greifvogel zusammengestoßen ist, liegt ein Motorradfahrer jetzt im Krankenhaus. Der Mann war gestern auf der Bundesstraße von Eisenberg in Richtung Dreisen unterwegs, so die Polizei. Als der Motorradfahrer gerade zügig mehrere Autos überholt hatte, kreuzte ein Greifvogel auf Höhe der Auffahrt Göllheim die Bundesstraße. Der Vogel stieß gegen den Motorradfahrer, der daraufhin von seinem Zweirad stürzte. Das Motorrad blieb 150 Meter weiter auf der Straße liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt.

15:15 Uhr ++ Urteil wegen sexuellen Missbrauchs ++ Das Landgericht Kaiserslautern hat einen 23-jährigen Mann zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, weil er im Internet Kontakt mit minderjährigen Mädchen aufgenommen hatte. Mehrfach hatte er nach Auffassung des Gerichts versucht, die Mädchen zu überreden, ihm Nacktfotos zu schicken. Gleichzeitig hatte er den Mädchen Nacktfotos von sich geschickt. Zu Treffen kam es aber nie. Festgenommen wurde er, nachdem er einen Chat mit einem verdeckten Account der Polizei geführt hatte.

12:12 Uhr ++ Mann droht in Pirmasens im Streit mit Machete ++ Die Polizei Pirmasens ermittelt gegen einen Mann, der mehrere Menschen mit einer Machete bedroht haben soll. Er hatte sich nach Angaben der Beamten am Messplatz mit einer Gruppe gestritten. Dabei soll der Mann mit der Machete gedroht haben. Davon zeigte sich die Gruppe aber nicht beeindruckt. Sie griff den Mann an, der anschließend mit seinem Auto zur Polizei geflüchtet ist. Die Gruppe ist ihm hinterhergefahren. Der Mann soll die Machete dann während der Fahrt aus dem Autofenster gehalten haben. Auf der Dienststelle hat die Polizei die Autos der Streitenden durchsucht. Dort wurden die Machete und zwei Schlagstöcke gefunden - gegen alle Beteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet.

12:11 Uhr ++ Stau nach Unfall auf A63 im Donnersbergkreis ++ Wegen eines Unfalls war die A63 zwischen Göllheim und Kirchheimbolanden am Vormittag vorrübergehend gesperrt. An dem Unfall in Fahrtrichtung Mainz waren nach Angaben der Autobahnpolizei ein Auto und ein Lkw beteiligt. Die beiden Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Einer von ihnen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Aufräumarbeiten staut es sich auf der A63 auf mehrere Kilometer.

10:08 Uhr ++ Straße zwischen Rodenbach und Kaiserslautern gesperrt ++ Wer heute mit dem Auto zwischen Rodenbach und Kaiserslautern-Einsiedlerhof unterwegs ist, muss Umwege in Kauf nehmen. Bis zum Nachmittag ist die Kreisstraße voll gesperrt, das hat der Landesbetrieb Mobilität mitgeteilt. Er lässt in diesem Bereich die Straße ausbessern, weil dort der Asphalt an manchen Stellen kaputt ist. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

8:48 Uhr ++ Unbefristete Streiks bei Tadano in Zweibrücken? ++ Beim Kranbauer Tadano in Zweibrücken sollen ab heute die Mitglieder der Gewerkschaft IG Metall über unbefristete Streiks abstimmen. Betriebsrat und Gewerkschaft kämpfen seit Monaten um den Standort auf dem Flughafengelände, den Tadano schließen möchte. Je nachdem wie die Gewerkschaftsmitglieder abstimmen, kann es sein, dass die Tadano-Mitarbeiter schon ab dieser Woche ihre Arbeit für unbestimmte Zeit niederlegen. Dass es so weit gekommen sei, habe die Tadano-Geschäftsführung zu verantworten, hat ein Sprecher der IG Metall gesagt. In den Verhandlungen über die Zukunft der Zweibrücker Standorte sei der Arbeitgeber in den vergangenen Monaten in keinem Punkt kompromissbereit gewesen. Deshalb habe die IG Metall am vergangenen Wochenende auch die Verhandlungen abgebrochen. Von der Tadano-Geschäftsführung heißt es, man sei nach wie vor bereit, die Gespräche fortzusetzen. Streiks würden jedoch die schlechte finanzielle Lage des Unternehmens weiter verschlechtern.