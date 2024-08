Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

9:41 Uhr ++ Bürgermeister von Kirchheimbolanden zieht positive Bilanz des Stadtjubiläums ++ Tausende Besucher haben am Wochenende das 1.250-jährige Bestehen der Stadt Kirchheimbolanden gefeiert. Alleine zu einem Popkonzert kamen am Samstagabend 5.000 Menschen auf das Festgelände im Herrngarten. Stadtbürgermeister Marc Muchow (CDU) ist mit den drei Festtagen, die friedlich verliefen, sehr zufrieden: Dem Popkonzert am Samstagabend drohte wegen eines Gewitters zwischenzeitlich der Abbruch. Weil das Unwetter aber vorbeizog, konnte die Veranstaltung wie geplant durchgeführt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 9:30 Uhr.

9:12 Uhr ++ Freibäder in Kaiserslautern ändern Öffnungszeiten ++ Mit dem Ende der Sommerferien passt die Stadt Kaiserslautern ab heute die Öffnungszeiten ihrer Freibäder an. Die Waschmühle hat unter der Woche nun erst ab 12 Uhr geöffnet. Dafür können Schwimmerinnen und Schwimmer im Warmfreibad von Dienstag bis Donnerstag bereits ab 8 Uhr ihre Bahnen ziehen. Die Stadt begründet die Änderungen unter anderem damit, dass wegen der mittlerweile kühleren Temperaturen in der Nacht die Wassertemperaturen in dem großen Becken der Waschmühle niedriger sind. Außerdem rechne man vormittags mit weniger Besuchern, weil die Schule wieder losgeht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 9:30 Uhr.

8:23 Uhr ++ Landgericht Kaiserslautern: 42 Diebstähle mit Waffen ++ Am Landgericht Kaiserslautern muss sich ab heute ein Mann verantworten, der wegen vieler verschiedener Delikte angeklagt worden war. Insgesamt geht es um 42 Straftaten, die ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft. Laut Anklageschrift muss er sich wegen Diebstahls mit Waffen verantworten. Der 31-Jährige soll demnach in der Zeit zwischen Mai 2023 und Mitte März dieses Jahres insgesamt 42 Mal zugelangt haben. Dabei soll er laut Anklage mehrere Male in Einkaufsmärkten Getränke und auch Lebensmittel mitgehen gelassen haben. Außerdem soll er in Bekleidungsgeschäften mehrfach diverse Klamotten entwendet haben. In einem Fall soll er mit einem Küchenmesser bei einem Juwelier aufgekreuzt sein und dort eine Kette geklaut haben. Außerdem wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, mehrfach parkende Pkw beschädigt und in einem Behandlungszimmer im Westpfalz-Klinikum Schäden verursacht zu haben. Neben dem Prozessauftakt heute sind zwei weitere Verhandlungstage angesetzt. Voraussichtlich Ende der Woche soll es ein Urteil geben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 8:30 Uhr.

7:29 Uhr ++ Unternehmer wegen nicht genehmigter Mülldeponie vor Gericht ++ Ein Unternehmer aus dem Kreis Kaiserslautern steht ab heute vor Gericht. Er soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern eine nicht genehmigte Mülldeponie betrieben haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Erdaushub in großen Mengen im Bereich Weinbrunnerhof in Otterberg im Kreis Kaiserslautern gelagert zu haben. Die Erde soll laut Anklage stellenweise auch mit Bauschutt und Recycling-Material vermengt gewesen sein. Weil das Material nach Ansicht der Staatsanwaltschaft keine weitere Verwendung hatte, handelt es sich um Müll. Und zwar in so großen Mengen, nämlich etwa 30 LKW-Ladungen, dass sich der Unternehmer vorab bei der zuständigen Genehmigungsbehörde SGD-Süd das Betreiben einer Mülldeponie hätte genehmigen lassen müssen, so der leitende Oberstaatsanwalt in Kaiserslautern. Dies sei aber nicht geschehen. Das Gericht muss jetzt klären, ob der Angeklagte wissentlich gegen das Gesetz verstoßen hat oder nicht. Die SGD Süd hatte zuvor unter anderem verfügt, dass das Material richtig entsorgt werden soll. Dagegen hatte sich der Unternehmer aber gewehrt. Video herunterladen (156 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 7:30 Uhr.

6:45 Uhr ++ Polizei kontrolliert vor Grundschulen ++ Die Sommerferien sind vorbei - heute geht die Schule wieder los und das bedeutet auch vielerorts Verkehrschaos durch Eltern-Taxis. Um das zu verhindern, kontrolliert das Ordnungsamt in Pirmasens ab heute verstärkt rund um die dortigen Grundschulen. Die Kontrollen sollen nach Angaben der Stadt gerade den Erstklässlern den Schulweg so sicher wie möglich machen. Eltern, die ihre Kinder bis vor den Eingang fahren, würden immer wieder andere Schüler gefährden. Das Ordnungsamt Pirmasens appelliert deshalb an die Vernunft alle Verkehrsteilnehmer. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 6:30 Uhr.

6:29 Uhr ++ Heuballen in Contwig haben gebrannt ++ Im südwestpfälzischen Contwig sind in der Nacht etwa 120 Heuballen in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei berichtet, laufen zur Stunde noch die Löscharbeiten. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf zehn- bis 15.000 Euro. Erst Anfang des Jahres und im vergangenen Sommer hatten in Contwig ebenfalls Heuballen gebrannt - die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.8.2024 um 6:30 Uhr.